Audace colpo a Milano: rubate bottiglie di vino per 280mila euro

Incredibile furto da oltre 280mila euro in un locale di Milano: due ladri hanno saccheggiato la cantina del ristorante ‘L’Affinatore’, noto per la sua carta di vini. Nel bottino ci sarebbero preziose bottiglie di Domaine de la Romanée-Conti considerato tra i vini più prestigiosi e costosi al mondo.

Secondo il sito web del ristorante, la cantina contiene 90.000 bottiglie e oltre 5.000 etichette di vini e champagne italiani e internazionali.

Il ristorante ha dichiarato: “Presenteremo denuncia alle autorità giudiziarie e confidiamo che i responsabili vengano identificati Nel frattempo, però, non intendiamo arrenderci – hanno dichiarato i titolari – Sostituiremo le bottiglie di Romanée-Conti rubate, ricostruiremo ciò che è stato danneggiato, pubblicheremo i numeri di serie delle bottiglie rubate in modo che possano essere identificate e rintracciate, rendendole estremamente difficili da rivendere, e continueremo a fare ciò che amiamo ogni giorno”.

“Un furto può portare via grandi vini, ma non può portarci via il lavoro, la passione e la dedizione che abbiamo profuso nel nostro ristorante per anni. Il sostegno ricevuto ci dà ancora più forza per ricominciare e resteremo apeti, più determinati di prima”, hanno concluso da ‘L’Affinatore

Video tratto da: IPA / KameraOne