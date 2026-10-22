Un messaggio vocale diffuso nelle chat annuncia il blocco nazionale della distribuzione di benzina e diesel, il mancato arrivo dei fondi destinati agli autotrasportatori e le presunte dimissioni di Matteo Salvini. Una ricostruzione allarmistica che, tuttavia, non trova riscontro nei fatti. Il ministro è intervenuto pubblicamente per smentire le affermazioni contenute nell’audio e fare chiarezza sulle risorse annunciate per contrastare il caro gasolio.

La bufala su Matteo Salvini

Nelle ultime ore, un messaggio vocale circolato su WhatsApp e in altri canali online ha alimentato preoccupazione tra cittadini e lavoratori del settore dei trasporti. L’audio si apre con la presentazione di una persona che si identifica come «Giorgio Frascati, ufficio del sottosegretario» e sostiene di essere appena tornata da una riunione durante la quale sarebbero stati rifiutati 430 milioni di euro destinati agli autotrasportatori.

Il messaggio prosegue con un annuncio ancora più allarmante: a partire dal giorno successivo si sarebbe verificato un blocco nazionale della distribuzione di carburanti, con conseguenze sulle forniture di benzina e diesel ai distributori. Nella registrazione si parla persino di una situazione simile a un nuovo lockdown, con possibili ripercussioni sulla disponibilità dei beni nei supermercati, soprattutto nel Sud Italia.

A completare il quadro interviene la voce relativa a Matteo Salvini, che, secondo quanto affermato nell’audio, starebbe valutando di lasciare il proprio incarico. Il messaggio cita inoltre un presunto incontro tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e rappresentanti europei per chiedere ulteriori risorse alla Banca centrale europea.

Si tratta, però, di affermazioni che non trovano conferma. Giorgio Frascati non si sa chi sia e non è indicato come appartenente all’ufficio di un sottosegretario. Anche gli annunci relativi al blocco nazionale dei carburanti e alle dimissioni del ministro sono privi di riscontri attendibili.

La diffusione del messaggio si inserisce in un contesto già caratterizzato da tensioni e proteste nel comparto dell’autotrasporto. Le difficoltà legate al costo del gasolio, i ritardi nell’erogazione degli aiuti e le iniziative di protesta in diverse aree del Paese rappresentano questioni concrete, che hanno contribuito a rendere il contenuto dell’audio apparentemente credibile per alcuni destinatari.

La reazione di Matteo Salvini alla fake news

Di fronte alla circolazione dell’audio, Matteo Salvini ha scelto di intervenire direttamente attraverso un video pubblicato sui social, nel quale ha contestato le informazioni diffuse nella registrazione. “Quante palle girano in rete, quanti audio falsi! Ma quando si tratta di lavoro non si scherza”, ha dichiarato il ministro, sottolineando la delicatezza della situazione per le imprese e per i lavoratori coinvolti.

Uno dei punti centrali della smentita riguarda i 430 milioni di euro destinati a contrastare il caro carburante per gli autotrasportatori. Contrariamente a quanto sostenuto nel messaggio vocale, Salvini ha confermato che le risorse non erano state rifiutate e ha dichiarato che il governo si era impegnato ad accelerare i tempi per la loro erogazione.

Nel suo intervento, il ministro ha parlato di circa 32mila imprese interessate dagli aiuti e ha richiamato anche ulteriori risorse: 50 milioni di euro per affrontare il caro gasolio relativo ai mesi di settembre e ottobre e altri 590 milioni destinati al rinnovo dei mezzi pesanti, con l’obiettivo di sostituire i camion più vecchi con veicoli nuovi. Si tratta di stanziamenti e impegni annunciati, la cui effettiva disponibilità per le imprese dipende dai tempi e dalle modalità di attuazione delle misure.

La distinzione è importante: smentire la bufala non significa ignorare le difficoltà degli autotrasportatori. Le proteste e le richieste di sostegno economico sono legate a problemi concreti, mentre la registrazione attribuisce a questi problemi conseguenze che non risultano confermate, come l’imminente interruzione nazionale delle forniture di carburante.

Salvini ha inoltre respinto le indiscrezioni sulle proprie dimissioni, rispondendo con ironia alla voce secondo cui sarebbe stato prossimo a lasciare il governo. “Magari se volessi andare a funghi domani, visto che piove, potrei dimettermi”, ha commentato, prima di aggiungere: “Non ho nessuna intenzione di lasciare il Paese in mano ai falsificatori”.