Il costo della benzina continua ad aumentare e a rappresentare una voce pesante nel bilancio di molte famiglie italiane. Considerando la situazione geopolitica attuale e l’aumento del costo del petrolio, un pieno può superare spesso i 50–100 euro e incidere sensibilmente sulle spese mensili. Per fortuna, esistono strategie semplici e concrete per risparmiare fino a 20 euro di benzina, se applicate con costanza.

Scegliere sempre il distributore più conveniente

Una delle regole base per risparmiare fino a 20 euro ogni pieno di benzina è fare rifornimento dove il carburante costa meno. Questi distributori tendono a proporre prezzi nettamente inferiori rispetto a quelli presenti nei tratti autostradali, dove le maggiorazioni possono superare i 50 centesimi al litro.

Oggi molte app e alcuni siti web permettono di confrontare in tempo reale i prezzi nei vari distributori lungo un percorso o nella zona di residenza. Sono strumenti utili per scegliere sempre il momento e il luogo più conveniente per riempire il serbatoio.

Fare benzina al momento giusto

Un trucco poco conosciuto riguarda il momento della giornata in cui si rifornisce. Il carburante è più denso e quindi “migliore” quando la temperatura è più bassa. Di conseguenza, fare benzina al mattino presto o in serata può garantire una quantità effettiva leggermente maggiore rispetto al pomeriggio, quando il caldo può far espandere la benzina.

Anche il giorno della settimana conta: i prezzi della benzina tendono a salire nei weekend, in particolare da venerdì a domenica. Pianificare i rifornimenti durante i giorni feriali, preferibilmente all’inizio della settimana, può contribuire a risparmiare centesimi preziosi per ogni litro.

La manutenzione: un investimento che ripaga

Un’auto ben tenuta non solo è più sicura, ma anche più efficiente nei consumi. Mantenere le gomme alla pressione corretta può ridurre i consumi dell’1–2 %, mentre un filtro dell’aria pulito può far risparmiare fino al 10 % di carburante. Anche il cambio regolare dell’olio contribuisce a una migliore efficienza del motore.

Oltre a queste operazioni di base, è importante fare controlli regolari su altri elementi. Un motore ben tarato, dei componenti senza attriti e la sostituzione tempestiva di parti usurate allungano la vita del veicolo e riducono gli sprechi di carburante.

Adottare uno stile di guida efficiente

Lo stile di guida è un fattore determinante per i consumi e può fare risparmiare sino a 20 euro di benzina. Accelerazioni brusche, frenate improvvise e alti regimi di rotazione del motore aumentano significativamente l’uso di carburante. Per risparmiare, gli esperti consigliano di:

accelerare e frenare dolcemente;

mantenere una velocità costante, soprattutto nei percorsi extraurbani;

utilizzare la modalità Eco, se disponibile;

mantenere la distanza di sicurezza per evitare frenate inutili.

Tali accorgimenti non solo riducono la spesa di carburante, ma contribuiscono anche a una guida complessivamente più sicura e meno stressante. Ma non è finita qui. Ridurre il peso del veicolo, eliminando oggetti inutili, può fare la differenza. Anche 50 chili in meno possono tradursi in un consumo più basso. Lo stesso vale se si limita l’uso del condizionatore e altri accessori elettrici nei percorsi brevi; oppure se si spegne il motore nei lunghi tempi di fermo (a meno che non si disponga del sistema Start&Stop.

Dunque, risparmiare carburante non è un sogno: con scelte intelligenti al distributore, una manutenzione costante e uno stile di guida più attento, è possibile alleggerire significativamente la spesa per la benzina. Fino a circa 20 euro o più per pieno e centinaia di euro nel corso dell’anno.