Thanksgiving Day da dimenticare per un camionista alla guida di un autoarticolato: il suo tir s’è infatti intraversato in modo spettacolare a Toledo, nell’Ohio, tra la rampa di uscita della Interstate 75 e la rampa sopraelevata che immette sull’Anthony Wayne Trail.

Con una sorta di ‘effetto portafoglio’, la motrice è finita sulla rampa in uscita mentre il rimorchio è rimasto bloccato nello spazio vuoto tra le due rampe.

Secondo i vigili del fuoco, il vento e la pioggia hanno contribuito all’incidente. Le squadre di recupero sono prontamente intervenute e hanno riportato il veicolo sulla carreggiata. Fortunatamente non si sono registrati feriti.

Le immagini sono state effettuate dalle telecamere di sicurezza del Dipartimento dei Trasporti dell’Ohio.

Video tratto da: IPA / KameraOne