Auto esplode a Manhattan, in pieno centro di New York

Un’auto ha preso fuoco ed è esplosa in fiamme davanti alla sede della Metropolitan Transportation Authority di Manhattan, vicino all’iconica statua del Toro di New York.

Un filmato ripreso da un passante mostra la folla che fugge mentre le fiamme e il fumo avvolgono improvvisamente la zona. Ci sono voluti 90 minuti ai vigili del fuoco per domare l’enorme incendio.

I vigili del fuoco di New York non hanno segnalato feriti. Al momento non è chiaro se l’auto fosse un veicolo elettrico e l’incidente è sotto inchiesta.

Video tratto da: IPA / KameraOne