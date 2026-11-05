Un attimo di distrazione, un’auto che comincia a muoversi senza conducente e una corsa disperata per cercare di fermarla, perché non finisca in un laghetto. È la sequenza ripresa in un video girato il 13 ottobre 2026 nella provincia cinese del Guangdong, dove un uomo si ritrova ad affrontare una situazione imprevista: la sua vettura finisce in uno specchio d’acqua situato accanto alla sua abitazione. Le immagini mostrano il veicolo che avanza lentamente e il proprietario che tenta di intervenire, senza riuscire a impedirne la caduta.

La scena si svolge in una zona rurale, vicino a una casa di mattoni rossi sviluppata su due piani. All’inizio del filmato, l’uomo è alla guida di un’automobile argentata. Dopo aver percorso un breve tratto, si ferma e scende dal mezzo per recuperare qualcosa all’interno dell’abitazione. È un’azione che sembra richiedere soltanto pochi istanti, ma proprio durante la sua assenza l’auto comincia a spostarsi.

Il veicolo procede autonomamente in direzione del laghetto. Quando si accorge di quello che sta accadendo, il proprietario esce rapidamente dalla casa e corre verso la vettura. Cerca di raggiungerla e di bloccarla prima che arrivi in acqua, ma la sua reazione non basta. L’automobile continua ad avanzare e supera il margine della riva, finendo nello specchio d’acqua.

Il tentativo di recuperare l’auto finita in acqua

A quel punto l’uomo non si allontana. Si toglie la maglietta e si dirige a nuoto verso la macchina, che galleggia per alcuni istanti prima di rimanere parzialmente sommersa vicino alla riva erbosa. Il filmato documenta così il passaggio dalla concitazione dei primi secondi al tentativo di raggiungere il veicolo direttamente nell’acqua.

La vettura appare inclinata e immersa in parte, mentre l’uomo nuota nella sua direzione. La vicinanza alla sponda potrebbe far pensare a un recupero relativamente semplice, ma le immagini non consentono di stabilire quanto sia profondo il laghetto né quali difficoltà abbia incontrato il proprietario.

Perché un’auto parcheggiata può mettersi in movimento

L’episodio richiama l’attenzione su un rischio che può presentarsi anche durante soste molto brevi. Un’auto lasciata ferma può infatti spostarsi se non vengono adottate tutte le precauzioni necessarie, soprattutto quando il terreno è inclinato o il veicolo si trova vicino a ostacoli, corsi d’acqua o altre zone potenzialmente pericolose.

Per ridurre il rischio, è importante inserire sempre il freno a mano prima di scendere e selezionare la posizione di parcheggio nelle vetture con cambio automatico. Nei veicoli con cambio manuale, è opportuno lasciare inserita una marcia adeguata alla pendenza. Quando possibile, è inoltre consigliabile evitare di parcheggiare vicino a rive, scarpate o specchi d’acqua.

Una disattenzione può avere conseguenze particolarmente serie quando il parcheggio si trova in prossimità di uno specchio d’acqua. In situazioni simili, inoltre, entrare in acqua per recuperare un veicolo può comportare rischi: la priorità deve essere sempre la sicurezza delle persone, non il salvataggio dell’automobile.