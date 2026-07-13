Un gesto di coraggio, prontezza e straordinario senso civico ha segnato la mattinata del 12 luglio 2026 a Trieste. Alcuni militari in servizio presso l’Accademia Militare di Modena, presenti in città per una visita, sono intervenuti senza esitazione dopo aver assistito a un grave incidente avvenuto in Piazza Unità d’Italia, dove un’auto è finita in mare con il conducente ancora all’interno.

La scena si è svolta in pochi istanti. Appena si sono accorti del mezzo caduto nelle acque del golfo, hanno immediatamente valutato la situazione e si sono tuffati in acqua per raggiungere il veicolo. L’intervento è stato rapido e coordinato. Una volta raggiunto il guidatore, sono riusciti a estrarlo dall’auto e a riportarlo in superficie, affidandolo successivamente ai soccorritori giunti sul posto.

Un intervento tempestivo che ha salvato una vita

La tempestività dell’azione si è rivelata determinante per il conducente dell’auto finita in mare a Trieste. In situazioni come questa, infatti, ogni secondo può fare la differenza tra la vita e la morte. Grazie al loro intervento, l’uomo coinvolto nell’incidente ha potuto ricevere rapidamente le cure necessarie, evitando conseguenze che avrebbero potuto essere ben più gravi.

L’episodio rappresenta un esempio concreto dei valori che caratterizzano la formazione impartita dall’Accademia Militare di Modena, uno degli istituti più prestigiosi delle Forze Armate italiane, dove vengono preparati i futuri ufficiali dell’Esercito Italiano e dell’Arma dei Carabinieri. Coraggio, senso del dovere, spirito di servizio e altruismo sono principi che accompagnano il percorso formativo degli allievi e che, in questa circostanza, hanno trovato una dimostrazione pratica fuori da qualsiasi contesto operativo.

I militari non erano impegnati in un servizio di emergenza né in un’attività istituzionale. Erano semplicemente in visita a Trieste quando si sono trovati davanti a una situazione improvvisa e altamente rischiosa. Nonostante ciò, hanno scelto di intervenire immediatamente, mettendo da parte ogni esitazione e assumendosi un rischio personale per salvare una persona in pericolo.

Le parole di gratitudine del ministro della Difesa

Il loro gesto è stato elogiato anche dal ministro della Difesa, Guido Crosetto, che ha voluto esprimere pubblicamente il proprio apprezzamento attraverso una dichiarazione diffusa dal Ministero.

“Il loro coraggio, la preparazione e il senso del dovere rendono orgogliosa tutta la Difesa. Hanno agito d’istinto, mettendo la propria vita al servizio di un’altra persona. È questo il significato più autentico dell’essere militare: servire il Paese e proteggere la vita umana, sempre, anche quando non lo impone il dovere. Grazie”, ha dichiarato il ministro.

Le parole di Crosetto sottolineano il valore simbolico dell’accaduto, evidenziando come la missione di un militare non si esaurisca nelle attività operative o nelle funzioni istituzionali, ma trovi espressione anche nei gesti spontanei di solidarietà e protezione verso la collettività.

Il video del salvataggio è diventato virale

L’episodio ha suscitato grande attenzione anche fra le persone presenti sul luogo dell’incidente, molti dei quali hanno assistito alle operazioni di soccorso. Il video si è diffuso velocemente anche sul web. In pochi minuti, quella che avrebbe potuto trasformarsi in una tragedia si è conclusa con il salvataggio del conducente grazie all’intervento di chi, pur non essendo formalmente chiamato ad agire, ha scelto di farlo con determinazione e professionalità.

La vicenda conferma quanto la preparazione tecnica, unita alla capacità di mantenere lucidità nelle situazioni di emergenza, possa risultare decisiva. Ma soprattutto ricorda come il senso del dovere e la disponibilità ad aiutare il prossimo rappresentino valori che, quando tradotti in azioni concrete, possono davvero fare la differenza e salvare una vita.

Video: Ministero della Difesa