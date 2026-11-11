Una normale diretta sui social network si è trasformata improvvisamente in un momento di terrore per due dipendenti di un negozio di abbigliamento a Manaus, nel nord del Brasile. Le donne stavano mostrando alcuni vestiti ai propri spettatori attraverso una diretta su TikTok, quando un’automobile ha sfondato la vetrina del locale, entrando violentemente all’interno dell’attività commerciale. L’impatto è stato ripreso proprio dalla telecamera utilizzata per la trasmissione, regalando agli utenti collegati immagini tanto improvvise quanto impressionanti. Nel filmato si vedono le lavoratrici intente a presentare alcuni capi d’abbigliamento e a promuovere le offerte in vista del Black Friday. Pochi istanti dopo, una parte della struttura interna crolla e la registrazione viene interrotta bruscamente. Secondo alcuni media, le due donne coinvolte sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale per ricevere le cure necessarie. La conducente dell’automobile avrebbe invece riferito alla polizia di essersi addormentata al volante, perdendo così il controllo del veicolo.

Lo schianto dell’auto nel negozio

L’incidente è avvenuto mentre il personale del negozio stava svolgendo una normale attività promozionale attraverso i social network. La proprietaria dell’attività, Dailane Augusta da Silva Babawas, era in diretta insieme alla dipendente Giovanna per presentare alcuni prodotti e mostrare ai potenziali clienti gli abiti disponibili. Nel video si vede una delle due donne mentre tiene in mano alcuni vestiti, illustrandone le caratteristiche agli utenti collegati, mentre l’altra sistema una camicia a righe. L’obiettivo era promuovere una serie di offerte commerciali in occasione del Black Friday, invitando il pubblico a rimanere connesso per scoprire altri articoli.

La situazione cambia radicalmente nel giro di pochi secondi. Alle loro spalle, infatti, un’automobile di colore nero si dirige improvvisamente contro la vetrina del negozio. In un primo momento il veicolo sembra rallentare, quasi come se la conducente stesse cercando un posto per parcheggiare proprio davanti all’attività. Subito dopo, però, l’auto accelera e attraversa la facciata, mandando in frantumi la vetrata e provocando ingenti danni all’interno del locale.

L’impatto è talmente violento che una parete divisoria alle spalle delle due lavoratrici crolla improvvisamente. La diretta si oscura e la trasmissione viene interrotta, lasciando gli spettatori collegati senza sapere immediatamente cosa sia successo alle persone presenti nel negozio. A documentare ulteriormente l’accaduto sono anche alcune immagini delle telecamere di videosorveglianza, che mostrano il momento in cui il veicolo sfonda la vetrina e invade gli spazi interni.

Le conseguenze dell’incidente hanno coinvolto entrambe le donne presenti durante la trasmissione. Dailane e Giovanna sono rimaste ferite e sono state accompagnate in ospedale per ricevere assistenza medica. Nonostante lo spavento e i danni provocati dall’automobile, la proprietaria ha successivamente rassicurato familiari, amici e clienti attraverso un messaggio pubblicato sui social, spiegando che sia lei sia la dipendente stavano bene e che entrambe erano riuscite a superare il momento di grande paura.

L’indagine sull’accaduto

Dopo lo schianto, le autorità locali hanno avviato gli accertamenti per chiarire le circostanze dell’incidente. Secondo quanto riferito dalla polizia, la conducente avrebbe dichiarato di essersi addormentata mentre era alla guida, perdendo il controllo dell’automobile e finendo contro la vetrina dell’attività commerciale. Si tratta, al momento, della spiegazione fornita dalla donna agli investigatori, che dovranno verificare la dinamica attraverso le testimonianze e le immagini disponibili.

L’identità della conducente non è stata resa pubblica e non sono stati diffusi ulteriori dettagli sulle sue condizioni o su eventuali provvedimenti adottati nei suoi confronti. Le indagini dovranno stabilire anche se vi siano stati altri fattori in grado di contribuire alla perdita di controllo del mezzo. Le registrazioni delle telecamere di sicurezza rappresentano un elemento importante per ricostruire gli istanti precedenti all’impatto e comprendere come l’automobile sia arrivata a colpire direttamente l’ingresso del negozio.

Nel frattempo, la proprietaria ha voluto tranquillizzare chi aveva assistito alla diretta e chi aveva successivamente visto le immagini dell’incidente circolare online. Il suo messaggio ha confermato che entrambe le lavoratrici erano fuori pericolo, nonostante la necessità di ricevere cure mediche in ospedale.

Video tratto da: IPA/KameraOne