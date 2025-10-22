Le auto nuove sono eccezionali in termini di comfort alla guida e sicurezza, a scapito della privacy. Le nostre macchine sono diventate delle vere e proprie spie con i loro sensori che controllano ogni aspetto, dagli pneumatici al sistema di intrattenimento. I veicoli monitorano di fatto le nostre abitudini al volante e registrano anche informazioni personali, completamente indipendenti dalla guida.

Come le auto ci spiano

Le auto nuove possono raccogliere moltissimi nostri dati inclusi quelli all’interno dei nostri smartphone. Queste informazioni sono state valutate 400 miliardi di dollari.

Secondo Andrea Amico, fondatore e CEO di Privacy4Cars e uno dei massimi esperti nazionali nella raccolta di dati automobilistici, le persone pensano che le loro auto siano un’estensione della loro casa. Le vetture sono considerate un luogo molto privato.

La realtà però è molto diversa, uno studio del progetto “Privacy Not Included” di Mozilla ha rilevato che le macchine non sono così “private”.

Come riporta un articolo di Cbn, le clausole in piccolo dell’informativa sulla privacy di Nissan del 2023 affermano che l’azienda potrebbe raccogliere “informazioni personali sensibili, tra cui stato di cittadinanza, stato di immigrazione, razza, origine nazionale, convinzioni religiose o filosofiche, orientamento sessuale, attività sessuale… dati relativi a diagnosi sanitarie e informazioni genetiche”. L’ultima informativa sulla privacy dell’azienda omette ora la raccolta di informazioni “sessuali” e “genetiche”.

In ogni caso, le auto di qualsiasi casa di produzione, attraverso i sensori e le innovazioni tecnologiche, riescono a immagazzinare tantissime informazioni personali sul guidatore e su chi sale in auto e forniscono questi dati alle assicurazioni.

Le auto spiano e riferiscono alle assicurazioni

Alcuni proprietari di auto nuove hanno segnalato che i loro premi assicurativi sono aumentati dopo che la loro compagnia d’assicurazione ha ricevuto i loro dati di guida.

Le auto, in pratica, riferiscono alle compagnie informazioni per esempio sul tipo di franata, se si passa col rosso, in che zona si guida e persino le ore in cui si usa più di frequente la macchina.

La principale associazione del settore automobilistico degli Stati Uniti, l’Alliance for Automotive Innovation, insiste sul fatto che le auto in realtà ci proteggano e che le assicurazioni siano impegnate a “rispettare o superare gli impegni contenuti nei Principi di protezione della privacy dei consumatori per le tecnologie dei veicoli”, tra cui l’obbligo di ottenere il permesso del proprietario prima di utilizzare i suoi dati.

Tuttavia resta il fatto che spesso le persona, al momento dell’acquisto di un veicolo, non prestino attenzione alle clausole sulla privacy. Un altro problema riguarda le auto usate. Uno YouTuber ha raccontato che, dopo aver venduto la sua Volvo, il successivo proprietario non ha mai reimpostato il profilo di sicurezza dell’auto.

Accedendo alla sua vecchia app riesce a vedere ogni singolo posto in cui è stato il nuovo proprietario, dalla scuola che frequentano i suoi figli al posto di lavoro, praticamente sa tutto di lui. In generale quindi, quando si compra una vettura, nuova o usata, è bene fare attenzione anche alla cessione delle informazioni private per evitare che assicurazioni o terzi vengano in contatto con dati personali e possibili violazioni della propria privacy.