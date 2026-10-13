Auto sprofonda nell'acqua, il salvataggio in extremis ripreso dalla bodycam

La bodycam dell’agente Christopher Cady ha ripreso il momento in cui ha risposto a una segnalazione riguardante un veicolo che stava affondando in un porto turistico con un uomo intrappolato all’interno, nella contea di Cayuga, New York.

L’agente Cady è arrivato sul posto, si è immediatamente tuffato in acqua e ha rotto il tettuccio apribile del veicolo con un martello di emergenza. Insieme a un vfolontario, è riuscito a tirare fuori l’uomo dall’auto prima che affondasse.

La polizia non ha rivelato dettagli sulle condizioni dell’uomo né sulle cause che hanno portato lui e il suo veicolo a finire in acqua vicino allo scivolo di alaggio del porto turistico.

Video tratto da: IPA / KameraOne / New York State Police