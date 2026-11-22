Un nuovo passo nel campo della mobilità aerea personale arriva dalla Cina, dove un prototipo di auto volante senza ali ha effettuato il suo primo volo. Il test si è svolto il 22 novembre 2026 a Changsha, nella provincia dello Hunan, e ha permesso di osservare in azione un veicolo che propone una soluzione alternativa ai tradizionali sistemi di volo. Il progetto punta a esplorare nuove possibilità per il trasporto individuale attraverso una tecnologia che combina dimensioni compatte e propulsione aeronautica.

Il nuovo veicolo a decollo verticale per la mobilità aerea personale

Il velivolo è progettato per trasportare una sola persona e si distingue per una struttura priva di ali convenzionali. Al posto delle superfici alari utilizza un sistema di propulsione composto da ventole intubate, con unità di spinta racchiuse all’interno della struttura. Il movimento viene gestito attraverso un meccanismo di vettorizzazione della spinta a più stadi, che permette di modificare la direzione del flusso d’aria e controllare il comportamento del mezzo durante il volo. Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, questo prototipo di auto volante presenta un peso massimo al decollo di 280 chilogrammi e una capacità di carico di 120 chilogrammi. Si tratta di una configurazione pensata per la mobilità individuale, che cerca di superare alcune delle soluzioni adottate dagli aeromobili tradizionali attraverso un sistema propulsivo differente. Il primo volo effettuato a Changsha rappresenta una tappa sperimentale per lo sviluppo di questa tecnologia, anche se al momento non sono disponibili informazioni su autonomia, velocità, ulteriori test o possibili tempi di commercializzazione.

Video tratto da: IPA/KameraOne