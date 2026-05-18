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VIRALI 18 MAGGIO 2026

Autocisterna sfonda barriera e invade la corsia opposta

Redazione Virgilio Video

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Arrivano da un’autostrada vicino al ponte sul Rio dos Sinos, nello stato del Rio Grande do Sul in Brasile, le terrificanti immagini di un’autocisterna che, presumibilmente nel tentativo di evitare un altro veicolo, sbanda, schiantandosi sulla barriera e invadendo la corsia opposta.

Un’auto di passaggio è stata colpita da pezzi di cemento provenienti dallo spartitraffico centrale, ma nessuno a bordo è rimasto ferito.

Il traffico è stato parzialmente interrotto per consentire ai soccorritori di rimuovere i veicoli danneggiati e liberare la carreggiata. L’autista del camion è rimasto ferito in modo non grave ed è stato medicato sul posto. Le autorità hanno constatato che era cosciente.

La polizia ha dichiarato che l’autocisterna trasportava ipoclorito di sodio, rendendo necessario l’intervento di ulteriori squadre di soccorso per mettere in sicurezza la strada.

Video tratto da: IPA / KameraOne

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