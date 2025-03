Un’autocisterna carica di carburante si è ribaltata sulla tangenziale di Napoli, tra Vomero e Fuorigrotta, bloccando il traffico in entrambe le direzioni. La strada è stata chiusa per l’incidente e le autorità hanno ordinato l’evacuazione a circa 100 famiglie per sicurezza

La strada è stata riaperta solo nelle prime ore della mattinata seguente.