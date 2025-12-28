Tra pranzi infiniti, cene abbondanti e tavole imbandite, le feste di Natale e Capodanno lasciano quasi sempre lo stesso “regalo”: una quantità importante di avanzi. Piatti della tradizione, ricette elaborate e specialità regionali finiscono per accumularsi in frigorifero, pronti a essere riscaldati, reinventati o – nei casi peggiori – dimenticati. Ridurre lo spreco è possibile, ma attenzione: quando si parla di cibo avanzato, la parola d’ordine è sicurezza. A ricordarlo è l’Istituto Superiore di Sanità, che ha messo nero su bianco una serie di buone pratiche utili a proteggere la salute e, allo stesso tempo, dare una seconda vita alle pietanze delle feste.

Meglio consumare gli avanzi in sicurezza

Riscaldare e consumare gli avanzi è una buona abitudine, purché venga fatta con criterio. Secondo l’Istituto Superiore di Sanità, il primo passo è la gestione corretta subito dopo il pasto: il cibo avanzato non va lasciato nelle pentole di cottura, ma trasferito rapidamente in contenitori puliti e ben chiusi. Il tempo gioca un ruolo fondamentale: gli alimenti preparati non dovrebbero restare a temperatura ambiente per più di due ore prima di finire in frigorifero o in freezer.

Un altro aspetto spesso sottovalutato è il continuo riscaldare e raffreddare lo stesso piatto. Meglio evitare cicli ripetuti, scaldando solo la quantità che si intende consumare. Questo riduce il rischio di contaminazioni come quella da botulino e preserva anche la qualità del cibo. In frigorifero, gli avanzi vanno consumati in tempi brevi, idealmente entro due o tre giorni, e conservati nei ripiani più alti, separati dagli alimenti crudi. Particolare attenzione va riservata alle preparazioni più delicate, come salse, creme o piatti a base di uova e maionese, che richiedono temperature costanti e pochi spostamenti tra frigo e tavola. Se un alimento presenta odori strani, muffe o cambiamenti evidenti di colore e consistenza, meglio non correre rischi: in questi casi, la scelta più sicura è non consumarlo.

Come evitare lo spreco alimentare durante le feste

Il modo migliore per gestire gli avanzi, in realtà, è prevenirli. Durante le feste, lo spreco alimentare aumenta soprattutto a causa di acquisti e preparazioni eccessive. Pianificare il menù con attenzione, tenendo conto del numero reale di ospiti, aiuta a limitare gli sprechi già in fase di spesa. Fare un controllo della dispensa prima di andare al supermercato è un altro passaggio utile per evitare doppioni inutili. Anche le porzioni contano: servire quantità più contenute e usare piatti più piccoli permette agli ospiti di chiedere il bis senza lasciare cibo nel piatto.

Quando gli avanzi di cibo ci sono – perché ci saranno quasi sempre – la parola chiave diventa creatività. Carne, verdure e contorni possono essere trasformati in nuove ricette nei giorni successivi, dando vita a piatti diversi e meno ripetitivi. Un’idea semplice è anche quella di preparare contenitori da distribuire agli ospiti, così che ognuno possa portare a casa un po’ del pranzo delle feste. Infine, il freezer è un grande alleato: congelare ciò che non si riesce a consumare subito, suddividendo il cibo in porzioni e indicando data e contenuto, permette di ridurre gli sprechi e ritrovare, settimane dopo, un piccolo ricordo delle feste in totale sicurezza.