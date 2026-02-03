Un nuovo video notturno ha riportato l’attenzione su uno dei luoghi più enigmatici al mondo: l’Area 51. Le immagini mostrano un oggetto dalla forma triangolare attraversare il cielo sopra la base militare nel deserto del Nevada, riaprendo il dibattito sugli UFO o, come vengono chiamati oggi negli Stati Uniti, sugli UAP, Unidentified Aerial Phenomena. Il filmato, circolato rapidamente online, ha riacceso un mistero che non si è mai davvero spento, sospeso da decenni tra segretezza militare, ipotesi tecnologiche e suggestioni extraterrestri.

Il video notturno e l’oggetto triangolare

Le immagini sono state girate di notte e mostrano un oggetto luminoso con una forma nettamente triangolare che si muove in modo regolare nel cielo. Non si notano ali, scie evidenti o luci tipiche dei velivoli convenzionali. A colpire è soprattutto la geometria del mezzo, definita e stabile, che lo distingue immediatamente da aerei commerciali o droni comuni.

Nel video è indicato anche un orario preciso: poco dopo le tre del mattino. Un dettaglio che contribuisce ad alimentare l’interesse, perché colloca l’avvistamento in una fascia oraria in cui l’attività aerea civile è praticamente assente e l’area è ancora più silenziosa e isolata.

Chi ha girato il filmato

Il video è stato realizzato dal documentarista Anders Otteson, noto per le sue esplorazioni nelle zone limitrofe all’Area 51. Otteson da anni documenta movimenti aerei, luci insolite e attività anomale nei cieli del Nevada, condividendo le sue osservazioni su canali online seguiti da appassionati e ricercatori indipendenti.

Il fatto che l’autore non sia un passante occasionale ma una figura abituata a osservare quell’area specifica viene spesso citato come elemento a favore della credibilità del filmato. Non si tratta, insomma, di un video amatoriale casuale, ma di una ripresa inserita in un lavoro di osservazione continuativo.

UFO o UAP: cosa cambia?

Negli Stati Uniti, da alcuni anni, il termine “UFO” è stato progressivamente sostituito da “UAP”. Il cambio di nome vuole spingere a un approccio più prudente: non si parla più di “oggetti volanti non identificati” in senso generico, ma di fenomeni aerei la cui natura non è stata ancora spiegata.

La sostanza, però, resta la stessa. Anche in questo caso, l’oggetto ripreso non sembra corrispondere a velivoli militari noti. In particolare, molti osservatori hanno escluso che possa trattarsi del bombardiere stealth B-2, spesso chiamato in causa in passato per spiegare avvistamenti simili. Le proporzioni e la sagoma non coincidono, così come non coincidono con quelle dei droni più conosciuti.

Avvistamenti precedenti e un pattern che si ripete

L’episodio dell’Area 51 non è isolato. Negli ultimi anni sono stati segnalati diversi avvistamenti di oggetti triangolari in altre zone degli Stati Uniti, tra cui Kansas e Texas. Persino in Italia sono aumentati gli avvistamenti. E in nessuno di questi casi è stata fornita una spiegazione ufficiale definitiva. Secondo alcune ricostruzioni circolate online, solo nel 2025 sarebbero stati segnalati decine di avvistamenti simili. Numeri difficili da verificare ma che rafforzano l’idea di un fenomeno ricorrente, e non limitato a un singolo episodio o a una singola area geografica.

Le comunicazioni radio e i dettagli più enigmatici

Ad aggiungere ulteriore mistero ci sono presunte comunicazioni radio intercettate prima dell’avvistamento. Secondo quanto riportato da Otteson e da altri ricercatori indipendenti, sarebbero stati captati messaggi con espressioni insolite e apparentemente prive di senso operativo. Non è chiaro se si tratti di codici militari, gergo tecnico, comunicazioni di prova o semplici coincidenze. Proprio questa ambiguità contribuisce ad alimentare il dibattito: nulla è abbastanza chiaro da essere spiegato, ma nemmeno abbastanza assurdo da essere liquidato con facilità.