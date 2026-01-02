VIDEO
NOTIZIE 02 GENNAIO 2026

Avvistato un lupo sui Colli bolognesi: il video

Un lupo si aggira nella zona collinare di Bologna. Lo comunica il Comune che riferisce di numerose segnalazioni e avvistamenti nell’area del parco di Villa Ghigi.

Emanata una ordinanza del sindaco Matteo Lepore “per evitare situazione di disagio o potenziali interazioni con l’animale”. Ai cittadini che frequentano l’area collinare “è vietato – si legge – depositare rifiuti e cibi, che possono costituire elemento di attrazione per i lupo, fuori dai contenitori appositi”.

Si aggiunge l’obbligo di portare cani al guinzaglio e il divieto di somministrare cibo ad animali domestici in luoghi aperti e non protetti o all’esterno delle abitazioni. In caso di avvistamento, avvisare i carabinieri forestali o la polizia locale della citta’ metropolitana di Bologna.

Se invece vi capitasse di avere un incontro con il lupo, seguite questi avvertimenti.

Fonte: Comune di Bologna

