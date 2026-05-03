È bastato un video, uno sguardo in camera di qualche secondo e i commenti hanno iniziato a moltiplicarsi: “Sei identica ad Anne Hathaway”. È così che una giovane avvocata brasiliana di São Bernardo do Campo, Emily Estevem Rolim, a 25 anni è diventata virale nel giro di pochi giorni.

La somiglianza con l’attrice de Il diavolo veste Prada è ciò che ha catturato immediatamente l’attenzione, tanto da far sospettare qualcuno che il suo volto fosse ritoccato con l’Intelligenza Artificiale. Lineamenti, sorriso, espressività, persino il taglio di capelli: il risultato? Milioni di visualizzazioni tra TikTok e Instagram, senza che inizialmente fosse nemmeno necessario citare il nome della star hollywoodiana.

Tutto è iniziato per caso dopo un infortunio

Il punto di svolta nella vita di Emily arriva alla fine del 2025, in modo del tutto inatteso. Un infortunio al ginocchio la costringe a fermarsi e a interrompere temporaneamente la preparazione per i concorsi pubblici.

Più tempo a casa significa più tempo online e così inizia a pubblicare contenuti in modo spontaneo, senza una strategia precisa. Live, brevi video, momenti di quotidianità. Nulla di costruito. Poi un contenuto supera i 10 milioni di visualizzazioni complessive e accade qualcosa di interessante: nei commenti gli utenti iniziano a notare la somiglianza con Anne Hathaway, anche senza che lei la menzioni direttamente.

Il boom con il ritorno de Il diavolo veste Prada

Il tempismo gioca un ruolo decisivo. La viralità di Emily cresce proprio mentre è tornato al centro dell’attenzione Il diavolo veste Prada, grazie all’uscita del sequel vent’anni dopo il primo film. In questo periodo il pubblico è sicuramente predisposto a riconoscere volti e riferimenti legati al film e c’è un ulteriore dettaglio che alimenta il fenomeno: il suo nome, Emily.

Sia nel primo che nel secondo film, infatti, Emily Charlton è interpretata dall’attrice Emily Blunt ed è uno dei personaggi chiave accanto alla protagonista Andy Sachs, interpretata da Anne Hathaway. Nella realtà la giovane brasiliana porta lo stesso nome: una coincidenza che fa sorridere i fan e che sembra la ciliegina sulla torta di questa storia. A questo punto, Emily ha deciso di assecondare il flusso dei social, creando contenuti sui suoi profili ispirati proprio all’estetica del film.

Dalle visualizzazioni alle prime collaborazioni

E quando l’attenzione sui social cresce arrivano anche le prime chance di monetizzare e trasformare il tutto in un vero lavoro. Il suo profilo attira brand e campagne pubblicitarie, alcune delle quali sfruttano proprio il richiamo al mondo de Il diavolo veste Prada. Emily ha scelto quindi di dedicarsi temporaneamente ai social, valutando questa fase della sua vita come un’opportunità professionale.

Fuori dallo schermo il fenomeno continua. Emily viene riconosciuta in palestra, nei centri commerciali, nella vita quotidiana. Sicuramente non con la stessa intensità con cui accade sui social, ma abbastanza da confermare la sua incredibile somiglianza con l’attrice.