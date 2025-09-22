Un aereo Awacs (Airborne Warning and Control System) ha effettuato un volo di sorveglianza sulla Polonia nell’ambito di una missione Nato per proteggere il fianco orientale dell’Alleanza dopo che Mosca ha lanciato dei droni nel territorio aereo polacco.

“Quello che è successo la scorsa settimana in Polonia ricorda a tutti che qualcosa può succedere – ha dichiarato il Capitano-Comandante Joel, membro dell’equipaggio del volo – Se ci sono minacce in arrivo verso la Nato, potrebbe trattarsi di qualsiasi tipo di minaccia aerea, vogliamo assicurarci di rilevarla il prima possibile”.

“Condividiamo queste informazioni con le nostre unità Nato in modo che il Centro Operazioni Aeree Combinate, che ha l’autorità di intraprendere azioni tattiche complete, abbia informazioni in tempo per reagire. Questo è ciò che stiamo facendo”, ha aggiunto il Tenente Colonnello, Mike Belizaire.

La missione mira a garantire la protezione dei cieli della Nato e a rilevare eventuali minacce aeree il prima possibile