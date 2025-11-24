Bagaglio fuori misura: donna impazzisce all'aeroporto. Il video è virale

A tutti è capitato di arrabbiarsi scoprendo che il nostro bagaglio era troppo grande o troppo pesante all’aeroporto, causandoci problemi al check-in.

Nessuno (o quasi) ha però reagito in modo così folle come questa donna che, dopo essersi vista inizialmente rifiutare il bagagli perché fuori misura, ne ha fatte veramente di tutti i colori per risolvere il problema.

Lo sfogo della donna, ripreso e pubblicato su TikTok, è diventato virale, raccogliendo oltre 2.5 milioni di visualizzazioni e 45mila like.

In compenso, alla fine, la donna è riuscita nel suo intento e s’è imbarcata per il suo volo.