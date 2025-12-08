I bagni pubblici, croce del viaggiatore, dove per evitare di entrare in contatto con sporcizia e germi siamo tutti disposti ad assumere le posizioni più acrobatiche. Cosa dicevano le nostre mamme? Mai sedersi sulla tavoletta per evitare di beccarsi qualcosa.

Di fatti, l’idea che il water “sporco” sia carico di batteri ci ha sempre indotto a trovare soluzioni alternative alla seduta, come accovacciarsi sopra il wc senza toccarlo. Ma se avessimo sempre sbagliato? Gli esperti lo affermano senza mezzi termini. In più, aggiungono che addirittura questa abitudine potrebbe avere conseguenze più gravi di quelle dovute ad eventuali contatti tra pelle e tavoletta.

Cosa dicono gli studi: perché accovacciarsi può essere dannoso

Gli studi dedicati alla salute intima mostrano che la posizione accovacciata sopra la tavoletta, o “hovering”, costringe il corpo a un assetto innaturale durante la minzione. Quando ci si solleva a mezz’aria, i muscoli delle cosce, dell’addome e soprattutto del pavimento pelvico devono rimanere contratti per sostenere il peso del corpo.

Proprio questa tensione impedisce alla muscolatura di rilassarsi come dovrebbe per consentire un flusso urinario libero. Se si resta in stato di contrazione, il risultato è un getto d’urina irregolare, spesso più debole o intermittente, che non permette alla vescica di svuotarsi del tutto.

E i residui, se si accumulano, rappresentano il terreno favorevole alla proliferazione batterica, aumentando la probabilità di andare incontro a cistiti e altre infezioni delle vie urinarie. Come se non bastasse, alcuni professionisti sottolineano che l’abitudine prolungata a urinare senza sedersi può modificare nel tempo la funzionalità del pavimento pelvico, rendendolo meno efficiente nel controllo e nel rilascio.

A questo si aggiungono gli effetti più meccanici della posizione accovacciata: stare sospesi richiede uno sforzo importante a ginocchia e articolazioni. Ciò può provocare affaticamento, dolore e persino favorire l’insorgenza di traumi articolari.

Bagni pubblici: rischiosi o no?

Il motivo principale che ci porta ad evitare il contatto con la tavoletta sono i patogeni. Ma cosa rischiamo davvero? I microbiologi concordano sul fatto che la trasmissione di batteri o virus per contatto superficiale col sedile del wc è improbabile.

La pelle costituisce una barriera efficace e la maggior parte dei microrganismi non sopravvive a lungo su superfici come quelle dei water. Quindi il desiderio di non appoggiarsi per motivi igienici, benché comprensibile, si basa su un timore non reale e finisce per mettere in pericolo la salute pelvica e urinaria più di quanto non facciano i germi.

Cosa suggeriscono gli esperti: guida per andare in bagno fuori casa

Ecco una mini-guida di buone pratiche per usare i bagni pubblici in modo sicuro e sano. Tutte regole che possiamo attuare non solo nelle toilette dei luoghi più frequentati, ma anche in qualsiasi bagno fuori casa:

se possibile, meglio sedersi sul wc in modo completo. Questa posizione consente di rilassare il pavimento pelvico, favorendo lo svuotamento completo della vescica;

in modo completo. Questa posizione consente di rilassare il pavimento pelvico, favorendo lo svuotamento completo della vescica; in caso fossimo preoccupati per l’igiene, possiamo adoperare carta o coprisedile usa e getta, così da sederci senza timore dei germi;

è sempre importante assumere una postura comoda quando si fa pipì, con busto inclinato in avanti e piedi ben appoggiati a terra, per da favorire un flusso adeguato;

mai sforzarsi ad andare in bagno né trattenere l’urina troppo a lungo, due pratiche che possono danneggiare la vescica e aumentare il rischio di cistite o altri problemi urinari;

dopo l’uso del bagno, lavare sempre le mani con acqua e sapone per garantire una corretta igiene, soprattutto in luoghi frequentati.

Paura dei germi nelle toilette pubbliche: cosa fare

La paura dei germi nei bagni pubblici ci spinge a evitare il contatto con la tavoletta e a accovacciarsi ma, come visto, questa postura può creare danni alla salute, come maggior rischio di infezioni alle vie urinarie e stress su muscoli e articolazioni.

Al contrario, restare rilassati e sedersi nel modo giusto, magari usando un coprisedile o carta igienica, è un’alternativa più sicura.