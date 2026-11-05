Una corsa contro il tempo per cercare di salvare decine di balene finite arenate sulla costa. È quanto sta accadendo in Nuova Zelanda, lungo la costa di Wairarapa, nei pressi di Capo Palliser, all’estremità meridionale dell’Isola del Nord. Qui un gruppo di volontari, insieme ai soccorritori specializzati, si è mobilitato per tentare di riportare in mare gli animali in difficoltà. Un intervento difficile, reso ancora più complicato dalle condizioni della spiaggia e dal numero elevato di esemplari coinvolti.

Secondo le prime informazioni, almeno 14 balene erano state aiutate a tornare in acqua. La situazione, tuttavia, si è rivelata molto più grave del previsto: lungo il tratto costiero sono stati individuati numerosi esemplari morti, mentre alcuni corpi erano già stati trascinati al largo dalla corrente.

L’intervento dei volontari e di Project Jonah

A coordinare le operazioni di soccorso, insieme alle autorità locali, è intervenuta anche Project Jonah, organizzazione neozelandese specializzata nella tutela dei mammiferi marini e nelle attività di recupero degli animali spiaggiati.

Nikki Carmichael, veterinaria marina dell’associazione, ha descritto la complessità della situazione, sottolineando che il numero delle balene morte è elevato e che individuare tutti gli esemplari lungo la costa non è semplice. Alcuni animali, infatti, sono già stati trascinati in mare dalle correnti, rendendo più difficile ricostruire l’entità dello spiaggiamento.

Le operazioni hanno coinvolto volontari, personale specializzato e rappresentanti delle comunità locali. Il lavoro dei soccorritori consiste anche nel mantenere gli animali ancora vivi bagnati e freschi, evitando che il contatto prolungato con la terraferma e l’esposizione al sole peggiorino ulteriormente le loro condizioni.

Le prime ricostruzioni diffuse il 5 novembre 2026 parlavano di circa 50 globicefali arrivati sulla costa di Ngawi, nei pressi di Capo Palliser. Il Department of Conservation neozelandesa aveva inizialmente confermato la presenza di almeno 20 esemplari, suddivisi in due gruppi.

Nonostante gli sforzi, il bilancio è diventato progressivamente più pesante. Secondo gli aggiornamenti successivi, almeno 30 balene sarebbero morte. Anche gli ultimi quattro esemplari inizialmente sopravvissuti, per i quali era stato organizzato un nuovo tentativo di salvataggio durante l’alta marea, non sono riusciti a sopravvivere.

Perché le balene si arenano in gruppo

Gli spiaggiamenti di massa rappresentano un fenomeno conosciuto in Nuova Zelanda, soprattutto per alcune specie di cetacei che vivono nelle acque profonde circostanti. I globicefali, in particolare, sono animali estremamente sociali e tendono a spostarsi in gruppi numerosi. Questa caratteristica può trasformarsi in un problema quando un esemplare perde l’orientamento o raggiunge acque troppo basse: gli altri membri del gruppo possono seguirlo, finendo a loro volta sulla spiaggia.

Le cause degli spiaggiamenti, tuttavia, non sono sempre identificabili. Tra le possibili spiegazioni studiate dagli esperti figurano disorientamento, condizioni ambientali, malattie e disturbi legati alle attività umane.

Il Dipartimento ha ricordato che nella zona non si registrava uno spiaggiamento di massa di questa portata dagli anni Novanta. Un evento che ha richiesto un’importante mobilitazione della comunità locale e dei volontari, ma che, nonostante gli sforzi, si è concluso con un bilancio particolarmente drammatico.