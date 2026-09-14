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VIRALI 14 SETTEMBRE 2026

"Bambino miracolato" torna finalmente a casa dopo 334 giorni in terapia intensiva

Redazione Virgilio Video

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E’ finalmente tornato a casa il piccolo Adonis Wellington: dopo essere nato prematuro e sottopeso lo scorso ottobre, il piccolo è stato tenuto per periodo record di 334 giorni in terapia intensiva presso il North Memorial Health di Maple Grove, nel Minnesota.

Adonis ha contratto diverse malattie nei primi mesi di vita, tanto che più volte ha rischiato di morire ma in qualche modo è riuscito a superare le difficoltà.

Adesso il bimbo ha ancora bisogno dell’ossigeno, ma si spera tra poco tempo potrà farne a meno e vivere normalmente come gli altri suoi coetanei.

Video tratto da: IPA / KameraOne

#BELLASTORIA VIRGILIOYT
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