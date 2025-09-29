Bancomat: così vi truffano allo sportello con skimmer e microcamera

Nel centro di Roma, in via di Pietra, i carabinieri hanno scoperto una truffa ai danni degli utenti del bancomat: uno sportello ATM era infatti stato manomesso con uno skimmer, un dispositivo in grado di copiare i dati delle carte, e una microcamera per registrare i codici PIN.

Tutto è nato durante un controllo dei carabinieri, che hanno rilevato uno sportello anomalo e hanno così deciso di sorvegliare la zona, in particolare dopo i prelievi effettuati dai cittadini. Dopo uno di questi prelievi, un 58enne bulgaro è stato sorpreso e arrestato mentre cercava di recuperare il dispositivo. Nell’abitazione del truffatore sono stati trovati 7 micro card con dati rubati, carte di credito non intestate,

una microcamera, uno smartphone e un passaporto falso.

Complici le telecamere di sorveglianza della zona che hanno potuto ricostruire i suoi movimenti, per il 58enne è scattato l’arresto con accusa di installazione abusiva di apparecchiature al fine di intercettare dati, falsificazione di strumenti di pagamento e possesso di documenti falsi. Probabile peraltro che l’uomo faccia parte di una rete più ampia di truffatori su cui le forze dell’ordine stanno indagando.

Intanto, i carabinieri hanno colto l’occasione per ricordare alcuni comportamenti importanti per evitare di finire vittime della truffa dello skimmer: controllare lo sportello prima di inserire la carta, coprire il tastierino quando si digita il PIN e diffidare da componenti in plastica sospette o tastiere sporgenti. In caso di anomalie, poi è fondamentale avverire appena possibile le forze dell’ordine o la banca stessa.

Video tratto da: US Carabinieri