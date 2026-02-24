Negli ultimi giorni si moltiplicano le segnalazioni di banconote false da 50 euro, con diverse denunce concentrate soprattutto a Pescara. Molti commercianti si sono accorti dell’inganno solo al momento della chiusura di cassa, mentre chi ha pagato, nella maggior parte dei casi, era convinto di avere tra le mani denaro autentico. Il fenomeno delle banconote contraffatte non è nuovo, ma i numeri fanno comunque riflettere: secondo i dati diffusi dalla Banca d’Italia, nel 2024 sono stati ritirati oltre 121 mila biglietti falsi, e la stragrande maggioranza riguardava proprio i tagli più comuni da 50 e 20 euro.

Come riconoscere banconote false

Capire se una banconota da 50 euro è falsa non è impossibile, ma richiede attenzione ai dettagli. Le indicazioni ufficiali arrivano dalla Banca Centrale Europea (BCE), che invita a seguire una regola semplice: toccare, guardare e muovere.

Il primo controllo è tattile. Le banconote autentiche sono stampate su carta composta da fibre di puro cotone, che conferiscono una consistenza particolare: al tatto risultano rigide, compatte e producono un suono secco quando vengono maneggiate. Una banconota falsa, invece, tende ad avere una texture più liscia o troppo morbida, simile alla carta comune.

Sempre con le dita si può verificare la presenza della stampa in rilievo. Alcune parti del biglietto, come l’immagine principale e determinate aree frontali, sono realizzate con una tecnica calcografica che crea un effetto percepibile al tatto. Se la superficie appare completamente piatta, è bene prestare attenzione.

Dopo il controllo tattile si passa a quello visivo. In controluce deve essere visibile la filigrana, cioè il disegno che appare nella parte chiara della banconota grazie alle variazioni di spessore della carta. Sempre guardando il biglietto in controluce si deve notare il filo di sicurezza: una linea scura verticale con la scritta “EURO” e il numero “50” in microscrittura.

Un altro elemento fondamentale è la placchetta olografica. Muovendo la banconota, l’immagine cambia a seconda dell’inclinazione, mostrando alternativamente il valore numerico o il disegno principale. Infine, sul retro, la cifra “50” è stampata con un inchiostro cangiante: inclinando il biglietto il colore passa dal viola al verde oliva o al marrone. Se questo effetto non si verifica, il sospetto è diventa una certezza. Attenzione però a venire contraffatti non sono solo le banconote, ma anche le monete, che spesso si mescolano a quelle vere e passano inosservate.

Cosa fare se ti danno 50 euro falsi

Scoprire di avere ricevuto una banconota falsa da 50 euro può creare panico, ma la cosa più importante è non tentare di rimetterla in circolazione. Spendere consapevolmente un biglietto contraffatto costituisce infatti un reato.

Se ci sono dubbi sull’autenticità, la procedura è chiara: la banconota deve essere consegnata per una verifica agli sportelli bancari, negli uffici postali oppure presso una filiale della Banca d’Italia. Gli operatori provvederanno a ritirarla e a inviarla al Centro Nazionale di Analisi, l’organo incaricato di stabilirne con certezza l’autenticità.

A questo punto possono verificarsi due scenari. Se il biglietto risulta autentico, il cittadino riceve un rimborso completo dell’importo. Se invece viene confermata la falsità, la banconota viene distrutta e non è previsto alcun rimborso. È bene sapere, però, che chi consegna in buona fede una banconota falsa non rischia conseguenze penali per il semplice possesso.