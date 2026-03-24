Avete presente quei film di rapine in cui la banda studia ogni mossa nei minimi dettagli, ma poi qualcosa va storto all’ultimo secondo? Ecco, qualcuno ha girato esattamente quella scena — solo che al posto di ladri con passamontagna ci sono quattro gatti. Il video, diventato virale nelle ultime settimane, ha scatenato una valanga di commenti e risate in tutto il mondo, ma ha anche riaperto una domanda tutt’altro che banale: quanto sono davvero intelligenti i nostri amici felini dal passo felpato?

Lavoro di squadra per prendere possesso del frigo: la scena virale

Tutto è iniziato il 3 marzo 2026, quando negli Stati Uniti una telecamera retta dal proprietario di casa ha immortalato qualcosa di inaspettato: quattro gattini radunati in modo sospettosamente coordinato davanti al frigorifero di cucina. Niente di casuale, a giudicare dalle immagini. Uno di loro si arrampica con decisione sulla maniglia, mentre gli altri fanno da “spalla”, appoggiandosi alla porta come se stessero cercando di fare leva. Una divisione dei ruoli quasi cinematografica. Il piano sembrava funzionare — fino a quando i quattro non si sono accorti di essere osservati. A quel punto, la banda si è sciolta in pochi secondi, ognuno per la propria strada, con quella faccia da “io non c’ero, non so niente” che solo un gatto sa fare. Il video ha fatto il giro dei social in poche ore, accumulando milioni di visualizzazioni e commenti divertiti. Un dettaglio però è sfuggito a molti. Nel video si vede chiaramente che gli sportelli del frigorifero sono legati tra loro, segno che forse quello non è stato l’unico tentativo di “furto” della banda felina. Ma al di là della risata, molti si sono chiesti: era davvero un tentativo coordinato, o una coincidenza molto ben riuscita?

I gatti riescono a processare pensieri complessi?

La domanda non è poi così strana come sembra. I gatti possiedono un cervello strutturalmente più sofisticato di quanto si pensi comunemente, e le ricerche scientifiche lo confermano. Non solo sono in grado di comprendere il principio di causa ed effetto, ma riescono anche ad apprendere concetti astratti — una capacità che fino a qualche decennio fa si attribuiva quasi esclusivamente ai primati. Sul fronte della risoluzione dei problemi, studi comportamentali hanno dimostrato che i gatti sanno affrontare situazioni nuove e trovare soluzioni creative, incluso riconoscere oggetti “anomali” in contesti di apprendimento strutturato. A questo si aggiunge una memoria a breve e lungo termine sorprendentemente efficace, che permette loro di ricordare persone, luoghi e situazioni anche a distanza di tempo. E non finisce qui: secondo alcune ricerche, i gatti sarebbero capaci di provare emozioni articolate come amore, gelosia e ansia. Il che, se ci pensiamo, rende quella scena davanti al frigorifero ancora più interessante — e forse un pizzico più inquietante. Che si tratti di un colpo di genio felino o di una fortunata coincidenza, una cosa è certa: dopo aver visto quel video, guardare il proprio gatto con la stessa spensieratezza di prima è praticamente impossibile. La scienza ci dice che questi animali sono più capaci di quanto sembri, e il web — almeno per una volta — sembra d’accordo con i ricercatori.