La bandiera della Palestina è un simbolo fra i più riconoscibili e potenti della resistenza e del nazionalismo palestinese. Oggi più che mai è diventata un modo per esprimere la propria posizione rispetto alla questione palestinese. Rappresenta l’aspirazione di un popolo all’indipendenza. È composta da tre bande orizzontali – nera, bianca e verde – e da un triangolo rosso sul lato dell’asta, con la punta verso il centro.

Le origini del disegno risalgono alla bandiera della ribellione araba del 1916 contro il dominio ottomano durante la Prima Guerra Mondiale. Quel tricolore con il triangolo rosso è stato poi adottato da vari movimenti nazionali arabi.

Nel contesto palestinese, è stata rivendicata dalla OLP, l’Organizzazione per la Liberazione della Palestina, nel 1964 come “bandiera ufficiale del popolo palestinese”. Quando nel 1988 il Consiglio nazionale palestinese ha dichiarato formalmente la nascita dello Stato di Palestina, quella bandiera è stata riconosciuta come simbolo dello Stato.

Il significato dietro ai colori di un simbolo di resistenza

I quattro colori della bandiera della Palestina sono il nero, il bianco, il verde e il rosso. Fanno parte dei cosiddetti colori pan-arabi, che sono usati anche in numerose bandiere arabe per indicare unità, storia condivisa e identità. Ognuno di questi ha un significato simbolico:

il nero rappresenta gli Abbasidi, una dinastia storica araba, ed è spesso associato alla memoria delle lotte del passato;

il bianco simboleggia la dinastia degli Ummayyadi e indica valori come la purezza, le nobili intenzioni e lo spirito di pace;

il verde è associato ai Fatimidi e riflette anche la terra, la speranza, il rigoglio e le radici agricole e naturali del Paese;

il rosso deriva dalla dinastia hascemita e rappresenta il sangue versato, il sacrificio per la libertà e la lotta per l'indipendenza.

Questa simbologia può essere fatta risalire anche ai versi del poeta arabo del XIII secolo Safi al‑Din al‑Hili, che ha scritto: “White are our deeds, black our battles, green our fields, red our swords”. Tradotto vuol dire: “Bianche sono le nostre azioni, nere le nostre battaglie, verdi i nostri campi, rosse le nostre spade”.

Tutti gli elementi della bandiera palestinese

Come già detto, il disegno della bandiera della Palestina combina tre bande orizzontali e un triangolo rosso adiacente all’asta. La banda nera è in alto, seguita da quella bianca al centro e dalla verde in basso. Il triangolo rosso sporge dall’asta verso il centro, simboleggiando la resistenza e il sacrificio. È proprio questo disegno che la lega alla tradizione della Ribellione Araba ed ai simboli condivisi di molti paesi arabi.

La bandiera non è solo un simbolo visivo, ma rappresenta l’identità nazionale palestinese, la lotta per la libertà, la resistenza all’occupazione e l’aspirazione allo Stato. Oggi è usata sia in contesti ufficiali che civili, nelle manifestazioni, come elemento di solidarietà internazionale, e come segno identitario nei territori palestinesi. Rappresenta una presa di posizione nel conflitto fra Israele e la Palestina.

L’adozione del simbolo da parte dell’ Organizzazione per la Liberazione della Palestina e la sua accettazione da parte dello Stato di Palestina consolidano la sua valenza ufficiale, nonché emotiva per milioni di persone che lo riconoscono come rappresentazione dei propri diritti, desideri e storia.