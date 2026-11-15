Un dosso, poi un altro e un altro ancora, praticamente senza interruzioni. È la scena insolita ripresa da un motociclista lungo una strada residenziale di Bangkok, in Thailandia, dove decine di rallentatori sono stati sistemati a distanza così ravvicinata da trasformare un normale tragitto in una lunga sequenza di sobbalzi. Le immagini mostrano il conducente mentre procede lentamente su una carreggiata attraversata da strisce rialzate gialle e nere, distanziate di circa un metro. Solo dopo aver superato l’ultimo tratto di dossi, il motociclista ritrova finalmente l’asfalto regolare. Ma perché su quella strada sono stati installati così tanti rallentatori?

Bangkok, decine di dossi rallentatori sulla stessa strada

La scena è stata ripresa nel quartiere di Palub Bang Khen. A documentarla è stato Yupa Chumjinda, che ha registrato il tragitto direttamente dalla propria motocicletta. Nel filmato si vedono decine di rallentatori gialli e neri, seguiti da altri elementi rialzati di colore arancione e giallo. Soltanto dopo averli superati tutti, la strada torna finalmente liscia.

Normalmente i dossi vengono installati in punti specifici della carreggiata, per indurre i conducenti a rallentare in prossimità di attraversamenti, incroci o altri tratti considerati delicati. Sulla strada ripresa a Bangkok, invece, i rallentatori occupano un’intera porzione del percorso. La distanza tra un dosso e quello successivo è di circa un metro, uno spazio insufficiente per riprendere velocità prima di incontrare il rialzo seguente.

Le strisce gialle e nere, ben visibili sull’asfalto, si ripetono lungo la carreggiata fino a creare un effetto visivo insolito. Il filmato permette anche di osservare un cartello che indica il limite massimo di 20 chilometri orari. Poco più avanti compaiono gli ultimi rallentatori, caratterizzati da una colorazione arancione e gialla. Superato questo tratto, il motociclista raggiunge una porzione di strada regolare, costeggiata da una fitta vegetazione. È il momento in cui termina il percorso accidentato documentato dalle riprese.

Perché sulla strada ci sono così tanti dossi

La presenza di numerosi rallentatori ravvicinati può apparire leggermente eccessiva, soprattutto osservando il tragitto dalla prospettiva di chi lo percorre in motocicletta. I dossi artificiali sono dispositivi utilizzati per moderare la velocità dei veicoli e il loro scopo è indurre gli automobilisti e i motociclisti a rallentare fisicamente, rendendo meno agevole il passaggio a velocità sostenuta.

Questi sistemi vengono impiegati soprattutto in contesti urbani e residenziali, dove la circolazione può coinvolgere pedoni, ciclisti e altri utenti vulnerabili della strada. Nel caso di Bangkok non è però chiaro il motivo per cui i rallentatori siano stati installati in numero così elevato.

Il cartello con il limite di 20 km/h conferma che si tratta di una strada nel quale è richiesta una velocità contenuta, ma non basta a spiegare la scelta di collocare le strisce rialzate a intervalli così brevi.

Dossi rallentatori: quali rischi per auto e moto

Attraversare un dosso a velocità eccessiva può provocare sollecitazioni importanti alle componenti del veicolo. Il rischio aumenta quando i rialzi sono numerosi e vengono affrontati uno dopo l’altro senza rallentare adeguatamente.

Tra gli elementi maggiormente sollecitati ci sono pneumatici, ammortizzatori e sospensioni, che devono assorbire gli urti prodotti dal passaggio sulle superfici rialzate. Per le motociclette, inoltre, è particolarmente importante mantenere il controllo del mezzo. Una velocità inadeguata o una manovra brusca possono compromettere la stabilità, soprattutto su una successione di ostacoli ravvicinati.

Video tratto da: KameraOne