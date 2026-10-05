Prima il boato, poi le fiamme che si propagano dalla parte posteriore dell’imbarcazione e lasciano sempre meno spazio per mettersi al sicuro. Un padre di 70 anni e sua figlia sono stati costretti a gettarsi in acqua per sfuggire all’incendio della loro barca nel porto turistico di Blankenberge, in Belgio. I due si erano rifugiati a prua mentre il fuoco avanzava alle loro spalle, fino a quando tuffarsi è rimasta l’unica possibilità per allontanarsi dall’imbarcazione. Entrambi sono stati recuperati da una barca di soccorso e sono usciti illesi dall’incidente.

Barca in fiamme a Blankenberge, padre e figlia si gettano in acqua

L’incendio è scoppiato poco dopo le 16 di sabato 3 ottobre nel porto turistico di Blankenberge, città costiera delle Fiandre Occidentali, in Belgio. A bordo dell’imbarcazione da diporto si trovavano un uomo di 70 anni e sua figlia. Le immagini mostrano le fiamme svilupparsi nella zona del motore, nella parte posteriore della barca, per poi propagarsi rapidamente verso la piccola cabina e la prua. Con il fuoco alle loro spalle, padre e figlia si spostano nella parte anteriore dell’imbarcazione nel tentativo di rimanere il più lontano possibile dalle fiamme. La situazione, però, peggiora velocemente. Lo spazio a disposizione si riduce progressivamente e i due si ritrovano senza una via di fuga sulla terraferma.

Le fiamme avanzano e l’unica possibilità è tuffarsi

Quando il fuoco arriva ormai troppo vicino, è la figlia a gettarsi per prima in acqua. Il padre rimane per qualche istante sulla barca, ma poco dopo è costretto a fare la stessa cosa e ad abbandonare l’imbarcazione. Una scelta necessaria per sottrarsi alle fiamme, come successivamente confermato anche da Dimitry Van Damme, capo della zona di polizia di Blankenberge/Zuienkerke.

Secondo quanto riferito dall’autorità, gli occupanti hanno dovuto saltare in acqua proprio per riuscire a scappare. Dopo il tuffo arriva una barca di soccorso, che raggiunge padre e figlia e li recupera dall’acqua, portandoli al sicuro. Nonostante la violenza dell’incendio e la fuga precipitosa dall’imbarcazione, nessuno dei due è rimasto ferito.

L’ipotesi dell’esplosione durante il rifornimento

Resta da chiarire che cosa abbia provocato l’incendio. Secondo quanto riferito dalla polizia, l’ipotesi è che si sia verificata un’esplosione mentre l’imbarcazione veniva rifornita di carburante. Le circostanze esatte dell’accaduto, tuttavia, sono ancora oggetto di indagine e questa ricostruzione non viene quindi indicata come definitivamente accertata.

Alcuni testimoni hanno raccontato di aver sentito un forte boato poco prima che la barca venisse avvolta dalle fiamme. Il rogo ha prodotto anche una consistente colonna di fumo, visibile a distanza dal porto turistico. Le immagini mostrano come il fuoco, inizialmente concentrato nella parte posteriore della barca, riesca in breve tempo a interessare una porzione molto più ampia dell’imbarcazione, costringendo i due occupanti ad arretrare fino alla prua.

I soccorsi e l’intervento contro l’incendio

Mentre padre e figlia venivano portati in salvo, sono iniziate anche le operazioni per spegnere il rogo. A intervenire dall’acqua è stato inizialmente il servizio volontario di soccorso marittimo di Blankenberge, aiutato anche da alcune persone presenti sul posto. Successivamente sono arrivati i vigili del fuoco e la polizia, mentre le operazioni di spegnimento proseguivano nel porto. L’incendio è stato riportato sotto controllo in tempi relativamente rapidi, ma i danni alla barca sono stati pesanti.

Per i due occupanti, invece, la vicenda si è conclusa senza conseguenze fisiche. Padre e figlia sono riusciti ad abbandonare l’imbarcazione pochi istanti prima che le fiamme conquistassero lo spazio nel quale si erano rifugiati. Rimane ora da stabilire attraverso gli accertamenti che cosa abbia provocato l’esplosione e il successivo incendio e se l’incidente sia effettivamente avvenuto durante le operazioni di rifornimento, come ipotizzato nelle prime ricostruzioni.

Video tratto da: KameraOne