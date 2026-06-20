In una metropolitana di Città del Messico c’è stato un momento di panico tra i passeggeri della stazione di Saragozza sulla linea 1. Improvvisamente, quando le porte del treno si sono chiuse e il veicolo ha iniziato a ripartire, si è verificata un’esplosione elettrica che ha fatto sobbalzare tutti i presenti. La causa dell’accaduto non è stato un attentato o un guasto al mezzo, ma semplicemente il bastone caduto sui binari a un non vedente.

L’esplosione nella metropolitana

L’incidente a Città del Messico, in Messico, è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza della stazione della metropolitana di Saragozza, sulla linea 1 della capitale messicana. L’episodio si è verificato il 18 giugno 2026.

Il video mostra un treno in arrivo con le porte che si aprono. Un passeggero non vedente che stava attendendo il veicolo si è avvicinato per cercare l’entrata toccando col bastone una delle finestre della carrozza.

All’improvviso il bastone di ferro gli è sfuggito dalle mani ed è caduto sui binari. Il passeggero ha quindi fatto qualche passo indietro e si è bloccato sulla banchina in cerca di aiuto. In quel momento, però, non c’era nessuno accanto a lui e l’uomo non è quindi riuscito a recuperare il suo supporto.

Le porte del treno si sono quindi chiuse lasciando l’uomo all’esterno. Appena il mezzo è ripartito si è sentita un’esplosione con un grande lampo e molto fumo sui binari.

Il passeggero non vedente è sobbalzato all’indietro, tanta paura anche per i passeggeri all’interno del mezzo che non hanno capito cosa fosse successo.

La corsa è stata interrotta per procedere alle verifiche e si è compreso che l’esplosione è stata causata dal bastone di ferro caduto sui binari del non vedente. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito.

La comunicazione del direttore della metropolitana

In un primo momento, si sono subito diffuse voci su nuovi guasti alla linea 1 dopo la recente ristrutturazione. Il video dell’incidente si è diffuso rapidamente sui social scatenando la polemica con molti utenti che hanno attribuito la responsabilità dell’incidente agli operatori della metropolitana.

Il direttore generale della STC Metro, Adrian Rubalcava Suarez, ha quindi immediatamente smentito le voci spiegando ciò che è davvero successo.

“Alla Metro lavoriamo ogni giorno per fornire un servizio sicuro a tutti, in particolare alle persone con disabilità che utilizzano la nostra rete”, ha chiarito Rubalcava Suarez.

“Condividiamo questo video della Linea 1 in cui, accidentalmente, un bastone di supporto utilizzato da una persona con disabilità visiva è caduto sui binari – ha spiegato – provocando un’esplosione elettrica e una momentanea interruzione del servizio alla stazione di Saragozza. Fortunatamente, non si sono registrati feriti”.

Il direttore generale della STC Metro ha inoltre sottolineato la necessità di tenere saldamente i propri effetti personali vicino al bordo della banchina, “poiché una situazione involontaria può causare ripercussioni sul servizio e ritardi per migliaia di utenti”.

“Vi ringraziamo per la comprensione, la solidarietà e la collaborazione nel continuare a costruire un trasporto più sicuro e inclusivo per tutti”, ha concluso Rubalcava Suarez in una nota condivisa con tutta la popolazione di Città del Messico.