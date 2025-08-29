Batterie del cellulare: l'errore da non commettere

Le moderne batterie del cellulare (soprattutto al litio, usate in smartphone, tablet e pc) sono dotate di sistemi di controllo che impediscono la sovraccarica: non è quindi possibile danneggiarle lasciandole collegate al caricatore troppo a lungo.

L’overcharging reale (caricare oltre la tensione massima consentita) è molto pericoloso perché può portare a rapido degrado, incendi o esplosioni, ma nei dispositivi comuni è prevenuto da hardware e software di sicurezza. Nonostante ciò, mantenere a lungo la batteria al 100% di carica accelera comunque il suo invecchiamento, anche senza sovraccarica tecnica.

La durata della batteria dipende soprattutto da tre fattori: cicli di utilizzo, temperatura e stato di carica; in particolare, temperature alte e livelli di carica elevati riducono significativamente la vita utile. Ad esempio, usando una batteria a 40 C anziché a 30 C si può ridurre la sua vita utile del 25%.