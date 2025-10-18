Se c’è un volto che in questi mesi sta imponendosi nel panorama italiano è quello di Beatrice Arnera. Non la classica comparsa da fiction: un’attrice che viene dal teatro, cresciuta in un ambiente musicale, oggi al centro di una fase di crescita vera. In “Roast In Peace”, il nuovo format di Prime Video che mescola comicità e cinismo, ha mostrato di poter tenere il palco con una sicurezza che pochi si aspettavano. E non è un caso: dietro quella presenza c’è un percorso serio, costruito passo dopo passo.

Dalle origini ai primi ruoli

Beatrice Arnera nasce ad Acqui Terme, in provincia di Alessandria, nel 1995. La madre è la cantante lirica Silvia Gavarotti: casa sua è piena di musica, prove, teatro. Non un’infanzia normale, ma un’educazione artistica completa. A 17 anni lascia tutto e si trasferisce a Roma per formarsi come attrice.

Debutta al cinema nel 2016 in Tini – La nuova vita di Violetta, poi partecipa a Addio fottuti musi verdi (2017) e Puoi baciare lo sposo (2018).

In tv entra nella puntata “Un covo di vipere” de Il commissario Montalbano (2017), ma è con Romolo + Giuly: la guerra mondiale italiana che arriva la notorietà. Il ruolo di Giuly la trasforma nella protagonista di una serie di culto, ironica e irriverente, che la fa conoscere a un pubblico giovane e trasversale.

Negli anni successivi lavora in produzioni sempre più solide: Un passo dal cielo 5, Buongiorno, mamma! e Doc – Nelle tue mani la consolidano come volto riconoscibile della fiction italiana.

Parallelamente non abbandona il teatro, dove affina la tecnica e il controllo della scena. In un’intervista ha raccontato di aver trasformato i suoi “dodici anni di terapia” in un monologo teatrale: segno di una consapevolezza artistica e personale rara tra i suoi coetanei.

“Roast In Peace” e la svolta

La vera sorpresa arriva con Roast In Peace, il nuovo show di Prime Video prodotto da Amazon Studios e Showlab, dove Arnera si misura con un linguaggio completamente diverso. Non più copione e regia, ma palco, ritmo e rischio. In un programma dove si alternano comici navigati e nuovi volti, lei è tra le più votate dal pubblico e dagli ospiti “defunti”, conquistando tutti con una comicità tagliente ma mai gratuita.

Questo passaggio non è solo televisivo, è identitario. Arnera sceglie di sporcarsi le mani con un genere che espone e divide, dimostrando di non voler restare nel recinto rassicurante della fiction. È un test di personalità più che di bravura. E lo supera.

Nel frattempo porta avanti anche la musica: ha pubblicato i singoli Ho e Faro, scritti e interpretati da lei. Un’altra mossa che conferma quanto stia cercando un linguaggio personale e non imposto dal sistema televisivo.

Sul piano privato, i riflettori non si sono mai spenti. La relazione con il comico Andrea Pisani, il diventare madre di una bambina nel 2024 e le successive voci di crisi raccontano quanto la sua vita sia ormai seguita come quella di un personaggio pubblico a tutti gli effetti.

Ma al di là del gossip, Arnera ha costruito una figura che regge. È credibile sul set, incisiva dal vivo, riconoscibile nella voce e nel volto. “Roast In Peace” è solo l’ennesimo passo: il primo in cui smette di rappresentare un personaggio e comincia, finalmente, a essere se stessa davanti al pubblico.