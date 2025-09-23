La musica classica è vista un mondo chiuso immobile nel tempo. Ma alcune figure riescono a portare aria fresca anche nei teatri più prestigiosi. Tra queste c’è Beatrice Venezi, pianista e direttrice d’orchestra italiana che, a soli 35 anni, ha già collezionato un curriculum di tutto rispetto. Il suo talento, unito a una visione contemporanea della musica, l’ha portata a essere riconosciuta come una delle protagoniste della nuova scena musicale europea. L’ultimo passo in questa ascesa incredibile è la nomina a direttore musicale del Teatro La Fenice di Venezia, un incarico che la proietta tra i nomi di riferimento della lirica internazionale.

Vita e carriera del direttore d’orchestra e pianista

Nata a Lucca il 5 marzo 1990, Beatrice Venezi si è avvicinata alla musica sin da giovanissima. Dopo il diploma in pianoforte conseguito nel 2010 al Conservatorio di Siena, ha scelto di ampliare il proprio bagaglio formativo con la composizione e la direzione d’orchestra al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, dove si è laureata con il massimo dei voti. Una scelta che si è rivelata vincente: nel 2012 ha debuttato come direttrice sinfonica, dando ufficialmente inizio a una carriera che da allora non si è più arrestata.

In poco più di 10 anni ha diretto oltre 250 concerti sinfonici e 100 opere, collaborando con orchestre e teatri in Italia e all’estero. La sua versatilità e la capacità di interpretare la tradizione con uno sguardo moderno le hanno permesso di conquistare un pubblico sempre più vasto. Attualmente guida due importanti compagini italiane: l’Orchestra Milano Classica e l’Orchestra Scarlatti Young di Napoli.

Nel 2019 ha pubblicato il suo primo album, My Journey, interamente dedicato a Giacomo Puccini, un omaggio alle sue radici toscane. Questo mix di concerti, incisioni l’ha resa non solo un direttore affermato, ma anche una voce autorevole capace di avvicinare i giovani alla musica classica. Accanto alla carriera musicale, Beatrice Venezi ha sempre mantenuto una certa riservatezza sulla propria vita privata. Negli ultimi anni sono circolate indiscrezioni su un presunto compagno, un economista argentino di nome Juan, ma la direttrice ha preferito non alimentare i riflettori, dichiarando di voler mantenere separate le questioni sentimentali dal suo lavoro. Dopo alcune rivelazioni nel 2019, infatti, non sono emersi ulteriori dettagli, scelta che ha contribuito ad accrescere la curiosità dei media e del pubblico.

La sua famiglia, però, è stata a volte oggetto di attenzione giornalistica: il padre, Gabriele Venezi, immobiliarista, nel 2007 si candidò alla carica di sindaco di Lucca con il partito di estrema destra, Forza Nuova. Un dettaglio che non ha mai condizionato direttamente la carriera artistica di Beatrice Venezi, ma che viene talvolta ricordato nei profili a lei dedicati.

Il nuovo ruolo come Direttore musicale del Teatro La Fenice

Il 23 settembre 2025 è arrivata la notizia che ha acceso di nuovo i riflettori su di lei: Beatrice Venezi è stata scelta come nuovo direttore musicale del Teatro La Fenice di Venezia. La decisione, approvata all’unanimità dal consiglio e sostenuta dal sindaco Luigi Brugnaro. Questa decisione segna una svolta importante per la carriera della musicista lucchese e per il teatro stesso. Venezi entrerà ufficialmente in carica nell’ottobre 2026, con un mandato che durerà fino a marzo 2030.

Si tratta di un incarico di grande prestigio e responsabilità. La Fenice è infatti uno dei simboli della lirica mondiale, e guidarne l’orchestra significa dover trovare un delicato equilibrio tra tradizione e innovazione. La stessa Venezi, nelle prime dichiarazioni, ha espresso gratitudine e orgoglio per questa nomina, sottolineando la volontà di portare il teatro verso nuovi successi artistici e culturali.

Non è mancato il sostegno delle istituzioni una volta resa pubblica la decisione della Fondazione La Fenice di Venezia. Il presidente del Veneto, Luca Zaia, ha definito la scelta come: “un valore aggiunto per il teatro e per l’intero territorio”, sottolineando il profilo internazionale della direttrice.