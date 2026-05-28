Il ricovero di Belen Rodriguez continua a far discutere, al centro delle polemiche ci sono alcune foto che sarebbero state scattate durante il suo momento di difficoltà. Nello specifico, quando è stata portata in ospedale, la mattina del 25 maggio 2026.

A sollevare il caso di quale sia il limite fra il dovere di cronaca e il rispetto della privacy di personaggi pubblici – che sono, prima di tutto, persone – è stata Caterina Balivo, durante una puntata della trasmissione “La Volta Buona”, in onda su RaiUno. La conduttrice ha affrontato apertamente il tema della spettacolarizzazione del dolore e del giudizio che arriva impietoso, quando a mostrare le proprie fragilità sono i cosiddetti vip.

Belen Rodriguez in difficoltà: la reazione di Caterina Balivo

Secondo quanto raccontato in studio dal direttore del settimanale “Oggi”, Andrea Biavardi, alla redazione sarebbero arrivate alcune immagini che ritraevano la showgirl dopo il recente malore che l’ha portata al Policlinico di Milano. La scelta del giornale, però, è stata quella di non pubblicarle. Si tratta, infatti, di scatti molto delicati – che secondo Gabriele Parpiglia la ritrarrebbero proprio in ospedale – che mostrerebbero la conduttrice in un momento particolarmente complesso.

Quella di non pubblicare le foto di Belen Rodriguez, in difficoltà dopo il malore di lunedì scorso, è stata una decisione sostenuta con forza anche da Caterina Balivo, che durante la puntata ha preso una posizione netta contro la diffusione di quel materiale. La conduttrice ha spiegato di condividere pienamente il rifiuto di pubblicare immagini così private e ha aggiunto che chiunque dovesse scegliere di divulgarle “non sarà mai ospite” del programma. Parole che hanno immediatamente acceso il dibattito televisivo e social.

La vicenda nasce dopo il malore accusato da Belen nella sua abitazione milanese. La showgirl era stata trasportata in ospedale per alcuni controlli e successivamente dimessa in buone condizioni. Accanto a lei, secondo diverse ricostruzioni oculari, ci sarebbe stato anche Stefano De Martino, che si sarebbe precipitato al suo fianco appena informato della situazione.

Diritto di cronica e spettacolarizzazione del dolore: qual è il limite

Molti hanno giudicato Belen Rodriguez, a seguito delle notizie che sono trapelate sul suo malessere. Tanti non sono stati in grado di dimostrare tatto ed empatia nei confronti di un personaggio pubblico che, al di là del proprio lavoro sotto i riflettori, è una persona come tutte le altre. Una persona che ha il diritto di soffrire e di affrontare le proprie battaglie, senza finire alla gogna. Perché, potrà sembrare una frase fatta, ma non sono i soldi e il successo a fare la felicità.

Il tema delle foto “rubate” ha rapidamente spostato l’attenzione mediatica dal gossip alla questione etica. Sui social molti utenti hanno apprezzato la scelta di “Oggi” e de “La volta buona” di non mostrare immagini considerate lesive della dignità personale. In tanti hanno sottolineato come la notorietà non debba annullare il diritto alla privacy, soprattutto in momenti legati alla salute e alla sofferenza. Per fortuna, tanti si sono schierati in difesa di Belen Rodriguez, le hanno mostrato solidarietà e le hanno augurato di superare presto un momento di difficoltà che potrebbe capitare a chiunque.

Belen Rodriguez, al momento, non ha commentato pubblicamente la vicenda. La showgirl continua a mantenere il silenzio sia sul ricovero che sulle discussioni nate attorno agli scatti mai pubblicati. Pure Caterina Balivo non ha aggiunto ulteriori precisazioni dopo la puntata andata in onda.