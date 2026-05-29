Belen Rodriguez è tornata al centro della cronaca per una vicenda che intreccia due episodi distinti ma molto discussi. Da una parte, la showgirl argentina sarebbe coinvolta in un doppio incidente stradale avvenuto nel centro di Milano, con l’ipotesi di omissione di soccorso al vaglio degli investigatori. Dall’altra, poche ore dopo, la conduttrice avrebbe accusato un malore nella sua abitazione, rendendo necessario l’intervento dei soccorsi e il successivo ricovero in ospedale. Due episodi ravvicinati che hanno immediatamente acceso l’attenzione mediatica e sollevato interrogativi sulle condizioni psicofisiche della 41enne, che in passato aveva già parlato pubblicamente di un periodo difficile segnato da depressione e attacchi di panico.

Perché Belen Rodriguez rischia la denuncia per omissione di soccorso?

Secondo quanto emerso dalle ricostruzioni della polizia locale di Milano, il 23 maggio Belen Rodriguez sarebbe stata alla guida di un Suv coinvolto in due diversi incidenti avvenuti nella serata di sabato scorso nel centro della città. Gli episodi si sarebbero verificati a poca distanza l’uno dall’altro, tra via Melzi d’Eril e via San Marco, nella zona di Brera.

Nel primo caso, il veicolo avrebbe urtato lo specchietto di un’auto parcheggiata. Poco dopo, sempre secondo le indagini, il Suv avrebbe colpito uno scooter e altri mezzi in sosta, causando lievi ferite a tre persone, giudicate guaribili in cinque giorni. Ciò che ora potrebbe aggravare la posizione della showgirl sarebbe il fatto che, dopo l’impatto, la conducente non si sarebbe fermata per verificare le condizioni dei feriti né per fornire assistenza.

Alcuni passanti avrebbero riconosciuto immediatamente Belen al volante e uno di loro avrebbe anche scattato una fotografia poi consegnata agli investigatori. Gli agenti sarebbero successivamente risaliti all’identità della conducente attraverso la società di noleggio intestataria del fuoristrada. Le indagini, coordinate dalla polizia locale milanese, stanno ora cercando di chiarire l’esatta dinamica dei fatti e valutare eventuali responsabilità penali.

Prossimamente quindi potrebbe quindi arrivare una prima informativa alla procura, che dovrà stabilire se procedere con una denuncia per omissione di soccorso o meno.

Cosa è successo a Belen Rodriguez: il malore e il ricovero in ospedale

A rendere ancora più delicata la situazione è stato quanto accaduto la mattina del 25 maggio 2026, quando Belen Rodriguez avrebbe accusato un malore nella sua abitazione. L’allarme sarebbe partito dopo che alcuni vicini hanno sentito provenire dall’appartamento urla e richieste di aiuto.

Sul posto sono intervenuti polizia, ambulanza e vigili del fuoco. Secondo le ricostruzioni circolate nelle ultime ore, la showgirl si sarebbe barricata in casa rifiutandosi inizialmente di aprire la porta ai soccorritori. La situazione avrebbe richiesto diverse ore di trattative, mentre le forze dell’ordine cercavano di capire se all’interno dell’abitazione fossero presenti anche i figli.

Alla fine sarebbe stata la stessa Belen ad aprire la porta, apparendo però in evidente stato confusionale e di forte agitazione psicofisica. Dopo i primi accertamenti sul posto, la conduttrice è stata trasportata al Policlinico di Milano in codice giallo per ulteriori controlli medici.

Fortunatamente il quadro clinico si sarebbe stabilizzato rapidamente. Dopo una notte di osservazione, Belen Rodriguez sarebbe stata dimessa dall’ospedale il giorno successivo, con i medici che avrebbero parlato di condizioni generali buone. Successivamente, secondo alcune indiscrezioni, la showgirl avrebbe deciso di proseguire le cure in una clinica privata.

Negli ultimi mesi la stessa Rodriguez aveva raccontato pubblicamente di aver affrontato un periodo complicato dal punto di vista emotivo, parlando apertamente di depressione e attacchi di panico. Alcune ricostruzioni collegano il malessere anche a recenti delusioni professionali legate alla conduzione sfumata de l’Isola dei famosi, anche se su questo aspetto non esistono conferme ufficiali.