Belen Rodriguez è stata dimessa e sta meglio. La conferma è arrivata dal Policlinico di Milano, dove la showgirl era stata ricoverata lunedì dopo un malore avuto nella sua abitazione in zona Brera. Alcuni vicini avrebbero allertato i soccorsi dopo aver sentito urla e lamenti provenire dall’appartamento della conduttrice. Tra i primi ad accorrere sul posto, secondo quanto riportato da Fanpage, ci sarebbe stato anche Stefano De Martino. Stando ad alcune testimonianze dei presenti, il conduttore avrebbe contribuito a convincerla a far entrare in casa i soccorritori.

Come sta Belen Rodriguez: cosa sappiamo dopo le dimissioni dall’ospedale

La notizia che ha rassicurato fan e addetti ai lavori è arrivata martedì. Belen Rodriguez è stata ufficialmente dimessa dall’ospedale e, stando alle dichiarazioni dell’ufficio stampa della struttura sanitaria, “la paziente è in buone condizioni”. Non sono stati diffusi ulteriori dettagli medici, ma le dimissioni farebbero pensare a un quadro clinico sotto controllo.

Accanto alla showgirl, ancora una volta, ci sarebbe stato Stefano De Martino. Il conduttore avrebbe ricevuto una telefonata dalle forze dell’ordine nelle prime ore della mattina e si sarebbe precipitato a casa dell’ex moglie per accompagnarla in ospedale. Un gesto che confermerebbe il forte legame rimasto tra i due, nonostante la fine della loro relazione sentimentale. A conferma di quanto riportato, ci sarebbe anche l’assenza del conduttore alle registrazioni di “Affari Tuoi“.

La vicinanza di De Martino non è passata inosservata neppure al pubblico social, che da tempo osserva con attenzione il rapporto tra i due ex coniugi. Negli ultimi anni, infatti, Belen e Stefano hanno attraversato momenti di tensione ma anche periodi di serenità, soprattutto per il bene del figlio Santiago. Questa nuova vicenda sembra aver riportato al centro il lato più umano del loro rapporto, al di là del gossip.

Intanto, nessuno dei due ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla vicenda. La showgirl, dopo il ricovero, ha scelto il silenzio mediatico, probabilmente per recuperare tranquillità dopo lo spavento vissuto nelle ultime ore.

Belen sul palco di Sanremo 2027, il progetto di Stefano De Martino

Mentre il nome di Stefano De Martino continua a dominare le cronache televisive, cresce anche l’attesa per il suo debutto alla guida del Festival di Sanremo 2027. E proprio attorno alla kermesse starebbe prendendo forma un progetto destinato a far parlare.

Secondo alcune indiscrezioni, il conduttore di “Affari Tuoi” starebbe pensando a una prima serata dal forte impatto mediatico. L’idea sarebbe quella di riunire sul palco due donne fondamentali della sua vita: Emma Marrone e Belen Rodriguez.

L’ipotesi, rilanciata anche sui social da esperti di gossip, avrebbe già acceso la curiosità del pubblico. Emma e Belen rappresentano infatti due capitoli molto diversi della vita sentimentale dell’ex ballerino, ma anche due figure amatissime dal pubblico italiano. Una loro presenza insieme all’Ariston potrebbe trasformare la prima serata in uno degli eventi televisivi più commentati degli ultimi anni.

Al momento si tratta soltanto di voci di corridoio e non esistono conferme ufficiali da parte della Rai o dei diretti interessati. Tuttavia, il nome di Stefano De Martino viene ormai associato a un’idea di Festival più pop, trasversale e vicino ai linguaggi contemporanei della televisione e dei social.

Anche Emma Marrone, nelle scorse settimane, ha parlato pubblicamente del futuro sanremese del suo ex compagno, sottolineando quanto De Martino stia lavorando con serietà e attenzione in vista dell’appuntamento del 2027.