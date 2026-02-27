Di Belen Rodriguez si è parlato molto durante la terza serata del Festival di Sanremo 2026. Nonostante la sua breve apparizione, l’attenzione dei media e dei social si è concentrata su una piccola gaffe tecnica. La showgirl argentina, tornata sul palco dell’Ariston a distanza di oltre dieci anni, era attesa come special guest nell’esibizione del rapper Samurai Jay, in gara con il brano “Ossessione”.

La presenza di Belen nella traccia, con alcuni inserti vocali preregistrati, era già stata anticipata nelle scorse settimane. Il 26 febbraio 2026, però, è apparsa per pochi istanti in cima alle celebri scale con un elegante abito rosso, pronta a intonare una breve strofa insieme al cantante. La frase “Amore, stiamo correndo un po’ troppo, facciamo lento” è stata riprodotta live, ma qualcosa è andato storto.

Proprio nel momento clou dell’apparizione di Belen sul palco dell’Ariston, si è notato un problema tecnico. La traccia in playback che riproduceva la sua voce è partita prima che la showgirl avvicinasse il microfono alle labbra, creando un evidente fuori sincro tra labiale e audio. Per alcuni telespettatori l’effetto è apparso quasi straniante.

La reazione del pubblico e dei social alla gaffe di Belen

Il video dell’apparizione lampo di Belen è diventato immediatamente virale sulle piattaforme social, con commenti ironici ma anche critici da parte del pubblico. Alcuni spettatori hanno notato la brevità del momento (appena qualche secondo) e lo hanno considerato più un cameo scenografico che una vera performance. Altri hanno invece sottolineato la questione tecnica del playback fuori sincro, criticando la scelta di utilizzare una voce preregistrata in un contesto così visibile come il Festival.

Questo è apparso ancora più evidente, considerando come negli ultimi anni l’uso di playback in manifestazioni televisive sia stato sempre più raro e spesso fonte di polemica, soprattutto in un evento storico come Sanremo, dove la presenza del live è tradizionalmente considerata parte dell’essenza artistica della kermesse.

Un duetto atteso e una serenata romantica: la seconda possibilità di Belen

Nonostante il piccolo intoppo tecnico, la partecipazione di Belen a Sanremo 2026 non si esaurisce con questa breve apparizione. Per la serata dei duetti e delle cover, infatti, la showgirl torna sul palco insieme a Samurai Jay per una reinterpretazione del celebre brano Baila Morena di Zucchero. Ad accompagnarli c’è anche dal musicista Roy Paci. Questa performance è attesa e potrebbe diventare subito virale, complici le sonorità latine e il ritmo coinvolgente.

Intanto, nei momenti precedenti alla partecipazione televisiva della showgirl, si è anche parlato di un gesto romantico dell’artista verso Rodriguez. Fuori dall’hotel dove alloggiava, Samurai Jay le avrebbe dedicato una serenata con chitarre e rose rosse, cantando “Annarè” di Gigi D’Alessio, rendendo il clima sanremese ancora più chiacchierato tra critica e gossip.

Durante questa edizione di Sanremo, l’Ariston si conferma un palcoscenico non solo musicale, ma anche mediatico. Ogni presenza pubblica – specialmente se legata a nomi celebri come quello di Belen – diventa subito oggetto di discussione, commenti e confronti. Anche un dettaglio tecnico, come un playback non perfettamente sincronizzato, diventa motivo di dibattito e curiosità, alimentando l’interesse attorno all’evento televisivo e culturale più seguito d’Italia.