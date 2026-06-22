Gli ultimi anni non sono stati facili per Belen Rodriguez che non ha fatto mistero di aver passato un periodo particolarmente complesso. La showgirl è stata a lungo lontana dal piccolo schermo e, recentemente, aveva fatto discutere la mancata conduzione de L’isola dei famosi. È però ormai ufficiale che i fan potranno rivedere la bellissima presentatrice a Tu sì que vales. La conferma è arrivata da una collega dell’argentina: Elisabetta Canalis.

Belen Rodriguez a Tu sì que vales

Il ritorno di Belen Rodriguez a Tu sì que vales è ormai una certezza. Con un video nel backstage, pubblicato sui canali ufficiali del talent show di Canale 5, è arrivata la conferma ufficiale insieme a un’altra novità: a condurre il programma è Elisabetta Canalis che sostituisce Giulia Stabile, impegnata nel tour di Rosalia.

Nel video è proprio l’ex velina sarda ad annunciare con entusiasmo: “Ladies and Gentlemen, ecco a voi la bellissima, strepitosa e, lasciatemelo dire, fighissima Belen Rodriguez!”, scatenando la risata di Belen prima del suo ingresso in studio.

Con un miniabito smanicato molto aderente, caratterizzato da una trama a onde psichedeliche nelle tonalità del marrone e dell’azzurro, sandali neri con tacco a spillo e listini intrecciati, Rodriguez è meravigliosa e pronta a catalizzare l’attenzione del pubblico.

I giudici di Tu sì que vales saranno Maria De Filippo, Paolo Bonolis, Luciana Littizzetto, Rudy Zerbi e ovviamente Sabrina Ferilli.

Prove generali per Sanremo 2027?

Il ritorno in tv segna per Belen una sorta di rinascita dopo quattro anni di lontananza. Di recente la showgirl ha avuto un crollo emotivo ed è stata ricoverata d’urgenza al Policlinico di Milano. A starle accanto in questo periodo è stato l’ex marito Stefano De Martino che ha annullato tutti i suoi impegni.

Ma voci sempre più insistenti parlano della volontà del nuovo direttore artistico del Festival di Sanremo, di riportare Belen Rodriguez sul palco dell’Ariston.

Stefano De Martino starebbe valutando l’idea di coinvolgere l’ex moglie in una delle serate. Non si tratterebbe però di un ruolo da co-conduttrice né di una presenza fissa all’interno della kermesse, ma di una partecipazione breve, pensata come momento speciale. L’eventuale presenza di Rodriguez sarebbe un modo per portare sul palco anche la propria dimensione affettiva. La coppia infatti è stata legata per diversi anni tra separazioni e riappacificazioni, ma il rapporto di stima e affetto non si è mai del tutto interrotto. I due hanno anche un figlio, Santiago, che si mormora potrebbe avere anche lui un ruolo durante il Festival.

Per il momento, però, sulla partecipazione di Belen Rodriguez a Sanremo 2027 non c’è alcuna certezza. Secondo il giornalista Gabriele Parpiglia si tratterebbe di una fake news perché De Martino avrebbe deciso di tenere il progetto Sanremo separato dalle persone che lo accompagnano abitualmente nei suoi programmi, e anche nella vita.

Questa linea riguarderebbe non soltanto l’ex moglie Belen, ma anche il gruppo storico di amici, attori e collaboratori napoletani che hanno lavorato con lui a STEP. L’unica eccezione, sempre secondo l’indiscrezione, sarebbe Herbert Ballerina, destinato ad avere un ruolo come autore o collaboratore esterno nella scrittura del Festival.