Bella Hadid è una delle top model più note e apprezzate al mondo. Con la sorella Gigi, Kendall Jenner ed Emily Ratajkowski forma il gruppo delle indossatrici più richieste sulle passerelle. A ogni red carpet, Bella riesce a catturare l’attenzione di tutti i fotografi. A Vanity Fair ha detto di adorare “lo stile italiano”. Tra amori e carriera, la modella ha raccontato anche la sua esperienza con la malattia di Lyme.

Chi è Bella Hadid e la carriera nella moda

Il vero nome è Isabella Khair Hadid ed è nata il 9 ottobre 1996 a Washington, negli Stati Uniti. Ha origini olandesi e palestinesi poiché figlia dell’ex modella olandese Yolanda van den Herik, che definisce sua mentore, e dell’operatore immobiliare palestinese Mohamed Hadid.

Bella Hadid ha una sorella più grande, Gigi, anche lei modella, e un fratello più piccolo, Anwar. Ha anche due sorelle maggiori dal lato paterno, Marielle e Alana. Nel 2014, si è trasferita a New York per studiare fotografia presso la Parsons School of Design, che ha abbandonato presto per intraprendere la carriera di modella.

Nell’agosto del 2014 ha firmato un contratto con l’agenzia IMG Models, lasciando la scuola di fotografia, e ha debuttato nel mese successivo alla settimana della moda di New York, sfilando per Desigual. L’anno successivo è sui red carpet di importanti case di moda come Tom Ford, Tommy Hilfiger, Moschino e Marc Jacobs per poi debuttare con Chanel, sfilando per la prima volta al Métiers d’Art a Roma.

Negli anni successivi ha conquistato le copertine delle più importanti riviste di moda come Vogue, Glamour e Harper’s Bazaar. Ha sfilato per Victoria’s Secret e Forbes l’ha inserita tra le modelle più pagate al mondo. Nel 2022 ha vinto il premio di “Modella dell’anno” ai British Fashion Awards.

Gli amori di Bella Hadid

Dal punto di vista affettivo, Bella Hadid ha avuto diverse relazioni importanti. Dal 2015 al 2019 è stata legata sentimentalmente al cantante The Weeknd, prendendo parte anche al video musicale del brano del cantante “In the night”.

La storia tra i due è stata interrotta da una relazione di The Weeknd con l’attrice Selena Gomez.

Successivamente la modella ha avuto una relazione di tre anni, dal 2020 al 2023, con l’art director Marc Kalman. Sembra che a far incontrare i due sia stato il rapper Travis Scott.

La malattia di Lyme

Bella Hadid convive anche con la malattia di Lyme e sui social pubblica spesso contenuti in ospedale con la flebo chiedendo scusa ai fan per le sue temporanee sparizioni.

La malattia di Lyme è un’infezione che viene trasmessa dal morso delle zecche e causata dalla spirocheta Borrelia. I sintomi iniziali causano dei rash cutanei eritematosi migranti, a cui possono succedere a distanza di settimane o mesi anche delle alterazioni neurologiche o delle complicanze cardiache e reumatologiche.

Bella Hadid soffre di questa infezione dal 2012, insieme anche a sua madre Yolanda Hadid e al fratello Anwar. Inoltre ha spiegato di soffrire anche di depressione e racconta spesso dei suoi momenti di sofferenza per mandare un messaggio positivo e di incoraggiamento ad andare avanti a chi, come lei, vive periodi di difficoltà.