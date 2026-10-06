Una ruota davanti alla vasca, quasi come un piccolo spettacolo improvvisato per attirare l’attenzione del beluga: poi arriva una risposta che sembra perfettamente sincronizzata: il cetaceo ruota su se stesso nell’acqua proprio davanti al vetro. La curiosa scena è stata ripresa il 3 ottobre in un acquario di Yeosu-si, in Corea del Sud. Il filmato mostra una sequenza sorprendente, anche se dalle sole immagini non è possibile stabilire se l’animale stesse realmente imitando il gesto della visitatrice o se la rotazione sia stata una piccola, simpatica coincidenza.

Fa la ruota davanti alla vasca, poi arriva la risposta del beluga

A separarli c’è soltanto il grande vetro della vasca. Da una parte una visitatrice dell’acquario, dall’altra un beluga che sembra osservare quello che accade davanti a lui.

La scena è stata registrata il 3 ottobre 2026 a Yeosu-si, città della provincia di Jeollanam-do, nella parte meridionale della Corea del Sud. La donna decide di interagire con il cetaceo in maniera decisamente insolita. Si posiziona davanti alla vasca e, invece di limitarsi a osservarlo, esegue una ruota.

Il movimento avviene proprio davanti al vetro, mentre il beluga si trova dall’altra parte. Ma è quello che succede immediatamente dopo ad aver reso particolare il momento.

Il beluga ruota su se stesso nell’acqua

Dopo aver visto la visitatrice eseguire la ruota, il beluga compie a sua volta una rotazione. Naturalmente per il cetaceo non si tratta di una ruota nel senso stretto del termine. L’animale gira su se stesso nell’acqua, eseguendo quello che in inglese viene definito un barrel roll, una rotazione lungo l’asse longitudinale del corpo.

La successione dei due movimenti crea però un curioso effetto: prima la donna gira su se stessa davanti alla vasca, subito dopo il beluga sembra replicare dall’altra parte del vetro con la sua personale versione acquatica. È proprio la rapidità della risposta a rendere la scena particolarmente divertente da osservare, al punto che nel video si sentono i visitatori presenti in sala esultare e applaudire davanti alla scena.

Il beluga stava davvero imitando la visitatrice?

Guardando le immagini è facile interpretare la giravolta come una risposta diretta alla ruota appena eseguita dalla donna. Stabilire che il beluga abbia deliberatamente deciso di imitare la visitatrice richiederebbe però informazioni che non abbiamo. Non sappiamo, per esempio, se l’animale fosse stato precedentemente abituato a reagire a determinati movimenti, se comportamenti simili fossero già avvenuti oppure se la rotazione facesse semplicemente parte della sua normale attività in vasca.

È però lampante che la visitatrice fa la ruota più volte, incita l’animale e, poco dopo averla osservata, il beluga compie una rotazione su se stesso. La coincidenza temporale è comunque sufficiente a strappare un sorriso e a creare l’impressione di un piccolo scambio tra i due.

Una curiosa interazione attraverso il vetro dell’acquario

Il momento dura soltanto pochi secondi: la donna utilizza il proprio corpo per attirare l’attenzione dell’animale, eseguendo un movimento facilmente visibile attraverso il vetro. Dall’altra parte il beluga risponde con una giravolta nell’acqua. Una breve sequenza che, vista dall’esterno, sembra quasi trasformarsi in un tenero gioco.

Video tratto da: KameraOne