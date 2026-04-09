A causa della guerra in Medio Oriente, i prezzi di benzina e gasolio sono arrivati alle stelle. Si pagano oltre due euro per un litro di diesel e poco meno per gli altri tipi di carburante. Per chi deve spostarsi ogni giorno per molti chilometri, per esempio pendolari o lavoratori fuori sede, la situazione sta creando notevoli disagi al bilancio economico familiare. Si tratta di una sorta di “tassa” in più che bisogna mettere in conto mensilmente. Molti italiani sono alla ricerca di soluzioni e si scambiano informazioni su dove trovare distributori più economici. In questo contesto, la notizia di un benzinaio low cost cinese è diventata virale e ha fatto esultare di gioia in tanti, salvo poi scoprire che si tratta di una fake news con lo zampino dell’intelligenza artificiale.

La notizia del benzinaio low cost

Sui social network sono circolate diverse immagini con l’annuncio: “Apre il primo distributore di benzina cinese a Napoli, prezzi low cost”.

La notizia ha fatto esultare migliaia di automobilisti napoletani. I due distributori in questione, dai nomi esotici di “Dragon Petrol” e “Zhonghua Petrol“, sarebbero stati aperti nel quartiere di Fuorigrotta, offrendo prezzi al momento fuori mercato.

In alcuni casi, i benzinai low cost cinesi farebbero pagare la benzina 1 euro e 29 e il diesel poco di più, in altri i costi sarebbero ancora più bassi con la super senza piombo a 1 euro e il gasolio a 1 euro e 20.

Nelle foto in circolazione, i presunti distributori vengono presi d’assalto da folle accorse con taniche da riempire di carburante per fare scorta e persino pattuglie dei carabinieri schierate per gestire il caos. Le immagini sono state diffuse annunciando l’apertura dei benzinai cinesi low cost anche in altre città italiane.

La bufala del benzinaio low cost generata con l’Ai

Ovviamente, chiunque si sia imbattuto sulla pubblicità dei distributori di benzina cinesi con prezzi estremamente competitivi ha esultato sperando di poter andare a fare il pieno senza svuotare il portafoglio. Purtroppo però si tratta di una bufala.

Non è in arrivo alcun distributore cinese low cost di benzina e gasolio in Italia. Se si presta un po’ di attenzione alle immagini, si scopre che si tratta di contenuti generati con l’AI.

Ad alcune persone ritratte manca una gamba oppure ci sono altri dettagli irreali che potrebbero far drizzare le antenne sul fatto di essere davanti a una fake news. Inoltre, la notizia è in circolazione solo sui social network e non è stata confermata da alcun media ufficiale d’informazione.

La foto, chiaramente generata con l’intelligenza artificiale, difficilmente inganna un nativo digitale, ma ha beffato invece la generazione più anziana che non ha adeguati strumenti per distinguere tra una immagine reale o uno scatto generato grazie agli strumenti di AI ormai diffusissimi e spesso gratuiti.

Sfruttando il desiderio di poter fare il pieno all’auto in economia grazie all’intervento dei cinesi, è stata creata la fake news che ha l’unico obiettivo di generare interazione e interesse sui social, soprattutto Tiktok e Facebook, diffondendo una notizia totalmente falsa.