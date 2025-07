Le alte temperature spingono a cercare i modi più disparati per rinfrescarsi e rilassarsi. Una bella giornata sulla spiaggia è quello che ci vuole, ma è opportuno affrontarla nel modo migliore. In tal senso ricordarsi di bere acqua dopo aver fatto il bagno al mare è di fondamentale importanza ed è altamente consigliato dagli esperti.

Per quanto nuotare in acque cristalline e cimentarsi in tuffi acrobatici sia divertente, ci sono dei rischi che vanno evitati. Un bel bicchiere d’acqua, non troppo fredda, ed evitare alcolici una volta tornati sulla battigia o a bordo della barca sono fra le sane abitudini da perseguire.

Perché non bere acqua dopo il bagno al mare fa male

A chi non è capitato di giocare con amici e parenti mentre si fa il bagno e di affogarsi? Molti pensano che un sorsetto di acqua salata ingerito accidentalmente non abbia mai ucciso nessuno. Non è proprio così. Nel mare, infatti, ci possono essere germi e batteri che possono fare male.

Se si beve un bel sorso di acqua minerale subito dopo essere tornati in spiaggia, quindi, si hanno dei benefici notevoli che non vanno lasciati al caso o sottovalutati. Si allontana il rischio che determinati microrganismi possano entrare in circolo e fare danni. In mare, poi, ci sono altri pericoli da evitare, i mulinelli sono fra questi.

Perché non ‘condire’ i cibi con l’acqua di mare

Gli ultimi fatti di cronaca, legati a challenge lanciate sulle varie piattaforme social, hanno puntato i riflettori su alcune bravate che possono costare caro. Se non si fa attenzione, infatti, mangiare qualcosa che prima è entrata a contatto con l’acqua di mare può portare a conseguenze anche di una certa importanza.

Lo sa bene chi ha mangiato friselle o mozzarelle precedentemente imbevute in mare. Per lo stesso principio legato all’ingestione accidentale di acqua marina, anche questi possono diventare veicolo di germi e batteri. Il pericolo di finire all’ospedale è concreto e delle semplici mosse preventive possono davvero fare la differenza.

Inoltre, il rischio aumenta se si è in prossimità di imbarcazioni o vicino a un porto. Da certi luoghi e dagli scarichi, infatti, possono arrivare in mare sostanze altamente tossiche. In definitiva, quindi, è sempre meglio avvalersi dell’acqua dolce per pulire il cibo prima di mangiarlo e bere solo acqua minerale per idratarsi. Questo è un consiglio che vale sempre, soprattutto d’estate quando il caldo porta a perdere liquidi molto più velocemente.

Meglio evitare alcolici e bevande troppo fredde

Quando si progetta una giornata in spiaggia, oltre a bere acqua dopo aver fatto il bagno al mare, è bene evitare bevande alcoliche e/o ghiacciate. Oltre a rallentare i riflessi e ad aumentare i pericoli legati a cadute accidentali, fanno male e non sono consigliabili sotto il sole.

Se proprio ci si vuole concedere una birretta (non ghiacciata), meglio farlo all’ombra dell’ombrellone e non prevedendo altri bagni. Inoltre, è sempre meglio non esagerare con le quantità. Troppo alcol in circolo, si sa, non fa bene e può rovinare le tanto agognate vacanze estive. Per fortuna, ci sono tante alternative rinfrescanti e dissetanti che possono essere sorseggiate in compagnia senza incorrere in effetti collaterali vari ed eventuali. Provare per credere.