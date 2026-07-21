Prima di partire per le vacanze, molti prendono precauzioni per mettere in sicurezza la casa, per esempio chiudono il gas, staccano gli elettrodomestici non indispensabili, svuotano il frigorifero e controllano che porte e finestre siano ben chiuse. C’è però un altro accorgimento che pochi conoscono ma può risolvere il problema del cattivo odore in cucina: lasciare un bicchiere nel lavandino. Si tratta di un semplice trucco domestico che, insieme a un foglio di carta assorbente, permette di verificare lo stato dello scarico e di prevenire uno dei problemi più comuni dopo un periodo di assenza: la puzza in casa. Con questo piccolo test si possono individuare eventuali anomalie e a capire se il lavandino necessita di una pulizia più approfondita. Bastano pochi minuti per metterlo in pratica e, al ritorno dalle ferie, si può avere un’indicazione utile sullo stato delle tubature, evitando spiacevoli sorprese.

Il trucco del bicchiere nel lavandino

Il cosiddetto “trucco del bicchiere nel lavandino” è diventato popolare perché è semplice, veloce e non richiede alcun prodotto particolare. Prima di tutto è consigliabile pulire accuratamente il lavello ed eliminare eventuali residui di cibo che potrebbero favorire la formazione di cattivi odori durante i giorni di assenza.

Successivamente è utile versare nello scarico una miscela naturale, come aceto bianco seguito da abbondante acqua calda, per contribuire a sciogliere parte dei residui di grasso accumulati nelle tubature. Una volta terminata questa operazione, si appoggia un foglio di carta assorbente asciutto sopra il foro di scarico e lo si copre con un bicchiere capovolto, lasciandolo in posizione fino al rientro.

Al ritorno dalle vacanze sarà sufficiente sollevare il bicchiere e controllare la carta. Se è rimasta perfettamente asciutta, significa che durante il periodo di inutilizzo lo scarico non ha mostrato particolari anomalie. Se invece la carta risulta umida o bagnata, potrebbe essere il segnale di un problema nello scarico, come un’ostruzione parziale o un’anomala risalita di umidità e vapori.

È importante chiarire che questo sistema non evita direttamente la formazione dei cattivi odori, ma rappresenta un test preventivo che può aiutare a capire se le tubature stanno funzionando correttamente. Se il controllo evidenzia un’anomalia, è consigliabile effettuare una pulizia più approfondita del sifone oppure chiedere l’intervento di un idraulico prima che il problema peggiori.

Proprio per la sua semplicità, il trucco del bicchiere nel lavandino è entrato nella lista dei piccoli accorgimenti da mettere in pratica prima delle vacanze, insieme alle tradizionali operazioni di manutenzione della casa.

Perché la cucina puzza e cosa fare per evitarlo

Uno degli inconvenienti più frequenti al rientro dalle ferie è trovare la cucina invasa da un odore sgradevole proveniente dal lavandino. Nella maggior parte dei casi il responsabile è il sifone, il tratto di tubatura posizionato sotto il lavabo che contiene sempre una piccola quantità d’acqua.

Quell’acqua svolge una funzione fondamentale: crea una barriera naturale che impedisce ai gas della rete fognaria di risalire attraverso gli scarichi. Quando però la casa rimane chiusa per molti giorni, soprattutto durante l’estate e in presenza di temperature elevate, l’acqua può evaporare gradualmente. Se il livello si abbassa troppo, la barriera viene meno e gli odori riescono a diffondersi negli ambienti domestici.

Non sempre, però, la causa è l’evaporazione. Molto spesso i cattivi odori sono provocati dall’accumulo di grassi, detersivi, residui alimentari o fondi di caffè che si depositano all’interno delle tubature. Con il passare del tempo questi materiali favoriscono la proliferazione dei batteri e rallentano il normale deflusso dell’acqua, creando un ambiente ideale per la formazione di cattivi odori.

Per evitare questi inconvenienti è consigliabile dedicare qualche minuto alla manutenzione degli scarichi prima della partenza. Pulire il lavello, eliminare eventuali residui di cibo e far scorrere abbondante acqua calda rappresentano gesti semplici ma efficaci. Anche controllare che l’acqua defluisca rapidamente è importante: uno scarico lento potrebbe infatti indicare un principio di ostruzione.

Chi desidera una pulizia più approfondita può utilizzare rimedi naturali, come aceto e bicarbonato, che aiutano a rimuovere parte dei depositi senza ricorrere a prodotti troppo aggressivi. Se invece il problema persiste o gli scarichi continuano a emanare cattivi odori anche dopo la pulizia, è opportuno verificare lo stato del sifone o rivolgersi a un professionista.

In definitiva, lasciare un bicchiere nel lavandino prima di partire, abbinato a una corretta pulizia e a una manutenzione periodica delle tubature, è un accorgimento utile per mantenere la casa in condizioni migliori.