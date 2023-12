Quando si sentono notizie relative alla furia dei tornado che colpiscono i centri abitati si pensa subito a bilanci catastrofici. Tuttavia, ogni tanto, in un contesto sicuramente non sereno, si apprendono dettagli che sanno di miracoloso. Un bambino portato via con tutta la culla, infatti, è stato ritrovato illeso. Una vera e propria fortuna o una manna dal cielo, direbbe chi crede nell’aldilà.

Bimbo in culla ritrovato su un albero dopo il tornado

Un bimbo di appena quattro mesi, portato via da un tornado, è stato ritrovato vivo. È successo nel Tennessee, negli Stati Uniti, e ha risollevato l’umore di una popolazione che ora deve comunque fare i conti con un bilancio di perdite umane e materiali.

Il responsabile di quanto accaduto è stato ribattezzato EF-3 e ha completamente raso al suolo la casa dove viveva una famiglia composta dai genitori e due figli, uno di un anno e un altro di pochi mesi. Un evento che si sarebbe potuto trasformare in una vera e propria tragedia, ma che invece è finito nel migliore dei modi. Il fratellino minore, infatti, che sembrava spacciato, è stato ritrovato completamente illeso.

“Quel mostro non aveva ancora raggiunto casa nostra, che il tetto è volato via e mio figlio è stato risucchiato insieme alla culla”, ha rivelato la madre del piccolo, Sydney Moore.

Al di là dell’abitazione persa, che è sicuramente un danno non da poco, i Moore possono dirsi davvero fortunati. In pochi secondi la loro vita è stata stravolta, ma non quanto avrebbe fatto la perdita di un bambino.

Il padre cercava di tenere la culla, la madre stringeva forte il primogenito, ma le pareti sono implose e non hanno impedito alla furia del tornado di risucchiare il lettino. “Non riuscivo a respirare. Il mio compagno è rimasto aggrappato alla culla finché ha potuto, ho visto lui e Lord ruotare nel vortice, poi venire espulsi come se fossero stati lanciati da un cannone”, ha continuato a raccontare la donna, di appena 22 anni.

Il padre è precipitato a terra, ha sbattuto con violenza fratturandosi il braccio e la spalla. Ben più grave sembrava essere stata la sorte del secondogenito di casa Moore, volato via. “Lo abbiamo cercato sotto la pioggia battente, sono stati i soccorritori a trovarlo. Era su un albero, illeso, e sembrava giacere in una piccola culla fatta di rami”, ha concluso la donna.

Solo qualche piccola contusione per Lord, questo il nome del protagonista dell’incredibile storia che sembra essere stato guidato da un angelo su quei rami che lo hanno protetto. Per fortuna anche il fratello maggiore, Princeton, e la mamma solo qualche ferita superficiale.

La raccolta fondi per i due bambini del Tennessee

Adesso, però, si devono fare i conti con le questioni pratiche e rimettere in condizioni la famiglia miracolata di trascorrere l’inverno senza correre altri rischi. Ecco allora che la sorella di Sidney ha creato una raccolta fondi per i suoi cari rimasti senza casa.

Su GoFundMe è partita quindi una gara di solidarietà nei confronti di due fratellini e dei loro genitori. L’obiettivo è aiutarli a risollevarsi dagli effetti del tornado che ha colpito il Tennesse e che poteva portare a delle conseguenze ben più gravi. “Tutto è bene quel che finisce bene”, recita un famoso detto che non è mai stato così azzeccato.