L’estate porta con sé purtroppo le odiosissime zanzare. Piccole, fastidiose e sempre pronte a rovinare le serate all’aperto. Inoltre con il cambiamento climatico la stagione di queste piccole guastafeste si sta allungando pericolosamente. Ma perché alcune persone vengono letteralmente prese di mira, mentre altre sembrano passare indenni? Un team di scienziati dell’Università Radboud ha messo alla prova centinaia di partecipanti per capire chi, e perché, attirasse più frequentemente le attenzioni dei moscerini. Il risultato è che abitudini tipiche del divertimento — birra, poca igiene e persino il condividere il letto — sembrano aumentare le chance di finire nella lista delle delizie delle zanzare

Le nostre abitudini edonistiche attirano le zanzare

Lo studio al Lowlands ha coinvolto 465 partecipanti e un migliaio di zanzare allevate in laboratorio. Per misurare l’attrattività, ai frequentatori del festival è stato chiesto di infilare il braccio in una camera separata dagli insetti — che potevano atterrare, ma non pungere — mentre i ricercatori contavano i tentativi di avvicinamento. Quello che è saltato fuori non è che chi aveva bevuto birra nelle ore precedenti attirava più zanzare rispetto a chi aveva evitato l’alcol.

La spiegazione? Alcuni composti prodotti dal metabolismo dell’alcol e i cambiamenti nella chimica della pelle sembrano segnare la nostra “etichetta olfattiva” come irresistibile per gli insetti.

Altre abitudini da festival, come condividere il letto la notte prima, risultano correlate a una maggiore attrattività: i ricercatori ipotizzano che la combinazione di odori e microflora di più persone renda l’individuo più riconoscibile e appetibile. Curiosamente, l’uso della crema solare sembra avere un effetto protettivo: oltre alla sua funzione principale, la protezione solare potrebbe mascherare o alterare gli odori della pelle, riducendo l’interesse delle zanzare. Mentre non è invece stata trovata evidenza che il gruppo sanguigno faccia la differenza in questo campione. Va però detto che esperti esterni hanno sottolineato i limiti: lo studio ha testato una sola specie di zanzara e i risultati potrebbero variare con altri tipi di insetto. Inoltre, solo quattro persone su centinaia non hanno registrato alcun tentativo di atterraggio.

Come proteggersi dalle puntura di zanzara

Se il richiamo delle nostre abitudini non possiamo cambiarlo del tutto, ci sono però strategie pratiche per limitare i danni. tra i rimedi contro le zanzare in primis c’è l’uso dei repellenti: prodotti a base di DEET, icaridina o IR3535 restano i più efficaci e creano una barriera chimica che scoraggia l’avvicinamento degli insetti.

Anche l’abbigliamento gioca un ruolo importante. Le zanzare sono attratte dai colori scuri, quindi meglio optare per indumenti chiari e coprenti, soprattutto nelle ore serali. A casa, le zanzariere rimangono un alleato semplice ma sicuro, mentre all’aperto si possono sfruttare candele alla citronella o piante aromatiche come basilico e lavanda, che hanno un leggero effetto repellente.

Infine, attenzione ai dettagli: eliminare i ristagni d’acqua da sottovasi e bidoni è fondamentale per evitare che le zanzare trovino terreno fertile per riprodursi. E per chi ama i profumi intensi o floreali, un consiglio: meglio lasciarli per un’altra occasione, visto che possono attirare questi piccoli insetti succhia sangue. In pratica: possiamo continuare a divertirci, ma con qualche precauzione in più per non offrire la serata perfetta alle zanzare.