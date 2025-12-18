Negli ultimi anni, la Low Earth Orbit (l’orbita terrestre bassa) — quella più utilizzata per satelliti di comunicazione, navigazione, osservazione della Terra e altre applicazioni — è diventata sempre più affollata. Questo aumento esponenziale di oggetti nello Spazio ha spinto alcuni scienziati a lanciare un allarme su un possibile black out mondiale in tre giorni. Secondo un nuovo studio, se tutti i satelliti perdessero improvvisamente la capacità di manovra, una collisione catastrofica potrebbe verificarsi nel giro di 2,8 giorni. Questo valore è stato definito con una nuova metrica denominata Crash Clock, che sta per Collision realization and significant harm Clock, pensata per quantificare quanto rapidamente un evento a catena potrebbe verificarsi in assenza di manovre di evasione.

Il concetto ricorda simbolicamente l’Orologio dell’Apocalisse moderno: se il tempo di attesa prima di una collisione ipotetica si accorcia, significa che l’ambiente orbitale è sempre più stressato e fragile. Secondo i calcoli degli scienziati, prima dell’era delle megacostellazioni di satelliti — intorno al 2018 — il Crash Clock segnava 121 giorni prima di un possibile evento catastrofico. Nel 2025, questo numero è precipitato a meno di tre giorni, riflettendo l’incredibile crescita del numero di satelliti in orbita, passati da poche migliaia a quasi quattromila e oltre negli ultimi cinque anni.

Black out mondiale: perché i giorni si sono ridotti così tanto

Il motivo principale dell’allarme sul back out mondiale in tre giorni è il rapido aumento del numero di satelliti e detriti spaziali. Le grandi costellazioni come Starlink di SpaceX contano migliaia di oggetti in orbita bassa, che devono eseguire manovre continue per evitare collisioni ravvicinate. Si parla di movimenti di evasione effettuati centinaia di migliaia di volte all’anno, per mantenere una distanza di sicurezza dagli oggetti vicini. Senza, la densità orbitale così elevata aumenterebbe rapidamente la probabilità di impatti tra veicoli spaziali.

Un altro fattore che contribuisce all’insicurezza orbitale sono gli eventi meteorologici spaziali, come le tempeste solari. Esse possono disturbare le comunicazioni, danneggiare i sistemi di controllo dei satelliti e aumentare la resistenza atmosferica, rendendo meno prevedibili traiettorie e posizioni. Se un fenomeno di questo tipo particolarmente intenso interrompesse la capacità di comando dei satelliti per più di un giorno, la probabilità di una collisione grave potrebbe diventare significativa.

Un effetto domino nello spazio

Il rischio principale legato a queste collisioni non è solo la perdita di singoli satelliti, ma la potenziale creazione di grandi quantità di detriti spaziali. Quando due oggetti si scontrano a velocità orbitale — spesso superiore a 28.000 km/h — si generano migliaia di frammenti di metallo e materiali vari.

Questi possono viaggiare per anni in orbita, aumentando la probabilità di ulteriori impatti e dando vita a una reazione a catena nota come Sindrome di Kessler. In questo scenario, collisioni successive generano sempre più detriti, fino a rendere alcune orbite inutilizzabili per decenni o più.

Cosa fare per prevenire il black out mondiale in tre giorni

Per evitare che si verifichi un black out mondiale in tre giorni, la comunità scientifica e gli esperti del settore concordano che sono necessarie regole internazionali più stringenti per la gestione del traffico spaziale. Attualmente, non esiste un sistema globale di coordinamento delle traiettorie e delle operazioni satellitari, molte compagnie si affidano a piattaforme di monitoraggio statunitensi o ad accordi bilaterali. Senza un quadro normativo condiviso, la congestione continuerà ad aumentare, così come i rischi associati.

In conclusione, il Crask Clock non è una previsione di un’imminente fine del mondo, ma un campanello d’allarme sulla fragilità dell’ambiente orbitale. Se non si interviene con misure di gestione del traffico, cooperazione internazionale, normative sulla dismissione e rimozione dei detriti, la possibilità di incidenti gravi diventa sempre più concreta, con conseguenze potenzialmente durature per l’uso sostenibile dello Spazio che l’uomo ha saputo costruire negli ultimi decenni.