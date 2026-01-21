L’idea che Internet possa spegnersi all’improvviso, ovunque e per tutti, appartiene agli incubi tecnologici dell’era digitale. Basta un rallentamento della rete o un grande blackout locale per accendere la domanda: e se un giorno Internet andasse giù in tutto il mondo? La risposta breve è che sarebbe estremamente difficile, ma non del tutto impossibile. La risposta lunga, però, è molto più interessante.

Perché Internet è così difficile da far crollare

Internet non è un’unica infrastruttura centrale, ma una “rete di reti”. È composta da milioni di sistemi interconnessi: reti domestiche, aziendali, pubbliche, cavi sottomarini, satelliti e data center distribuiti su scala globale. Perché si verifichi un blackout mondiale, molte di queste componenti dovrebbero fallire quasi contemporaneamente.

Secondo George Cybenko, docente specializzato in sistemi informativi, un collasso globale richiederebbe risorse enormi o una concatenazione di eventi eccezionali. Internet è stato progettato fin dall’inizio con ridondanza, eterogeneità e distribuzione asincrona, proprio per resistere a guasti localizzati o attacchi mirati. In altre parole, non esiste un interruttore generale da spegnere.

Come viaggiano i dati (e perché questo salva la rete)

Ogni informazione che circola online – un messaggio, una mail, un video – viene suddivisa in pacchetti di dati. Questi pacchetti non seguono un’unica strada fissa, ma vengono instradati dinamicamente lungo il percorso più rapido e disponibile in quel momento. Se una rotta si interrompe, il sistema ne sceglie automaticamente un’altra.

Questo meccanismo rende Internet straordinariamente resiliente. Anche il taglio di un cavo sottomarino o il blackout di un grande nodo non provoca il collasso della rete globale. I disservizi possono essere seri e diffusi, ma restano limitati nel tempo e nello spazio.

Gli scenari più temuti: cosa potrebbe davvero causare un blackout globale

Tra le ipotesi più discusse c’è quella di un evento solare estremo, simile al celebre evento di Carrington dell’Ottocento. Una tempesta geomagnetica di intensità eccezionale potrebbe danneggiare satelliti, reti elettriche e infrastrutture di comunicazione, causando interruzioni prolungate.

Un altro scenario teorico è un attacco coordinato su scala planetaria, che colpisca simultaneamente energia, data center e dorsali di rete. Anche in questo caso, però, si parla di una combinazione di eventi altamente improbabile.

Va ricordato che, anche durante incidenti gravi che hanno coinvolto grandi provider globali, Internet ha dimostrato di riprendersi in poche ore senza propagare il guasto all’intero sistema.

Internet può essere spento “per scelta”?

Esiste poi una distinzione importante tra collasso globale e spegnimento intenzionale. In alcuni Paesi, governi autoritari hanno bloccato l’accesso a Internet durante proteste o crisi politiche, intervenendo su infrastrutture locali, reti elettriche o provider nazionali. Ma questi blackout restano confinati a singole aree geografiche e sono spesso temporanei. Spegnere Internet a livello mondiale richiederebbe un controllo coordinato che, di fatto, nessun attore possiede.

Le conseguenze di un blackout esteso

Se un’interruzione globale dovesse comunque verificarsi, anche solo per pochi giorni, l’impatto andrebbe ben oltre il disagio quotidiano. Ospedali, trasporti, reti elettriche, sistemi finanziari e comunicazioni di emergenza dipendono sempre più da Internet.

Come ha sottolineato William Dutton dell’Oxford Internet Institute, più Internet diventa centrale per sanità, sicurezza e persino operazioni militari, più la sua affidabilità diventa critica. Anche interruzioni brevi possono avere effetti a catena su infrastrutture essenziali.

Più Internet cresce, più diventa forte

Ma contrariamente a una convinzione diffusa, l’espansione della rete non la rende più fragile. Al contrario, ogni nuovo nodo aumenta la resilienza complessiva. Aggiungere reti, connessioni e percorsi alternativi rafforza la struttura, anziché indebolirla.

Per questo, secondo molti esperti, l’idea di un collasso totale resta più una paura che una reale prospettiva tecnica. Internet può rallentare, frammentarsi, subire colpi duri. Ma spegnersi del tutto, ovunque e nello stesso momento, è uno scenario che appartiene più alla fantascienza che alla realtà.