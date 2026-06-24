Un blackout può durare pochi minuti ma può anche trasformarsi in un problema più serio. Non c’è solo il disagio di restare senza luce, aria condizionata, frigorifero o connessione: in alcuni casi l’interruzione di corrente può provocare danni concreti, dagli alimenti andati a male agli elettrodomestici bruciati, fino ai disagi per attività commerciali e persone che lavorano da casa. Una situazione che si è presentata anche in questi giorni, in cuil’aumento delle temperature ha danneggiato impianti, complice anche l’aumento della richiesta di energia per i condizionatori con cui combattere il caldo estremo.

La domanda, allora, è inevitabile: quando si può chiedere un rimborso? La risposta non è automatica e non vale per ogni interruzione. Bisogna distinguere tra l’indennizzo previsto per il disservizio, che può scattare in presenza di blackout prolungati, e il risarcimento dei danni, che richiede invece una prova più precisa del danno subito e del collegamento con l’interruzione elettrica.

Quando scatta l’indennizzo automatico

In caso di interruzioni lunghe della fornitura elettrica, i clienti possono avere diritto a un indennizzo automatico in bolletta. Si tratta di una compensazione prevista dalle regole sulla qualità del servizio elettrico e non richiede, di norma, una causa o una richiesta complessa da parte dell’utente.

L’indennizzo però non scatta per ogni blackout: conta la durata dell’interruzione, il tipo di utenza, la zona interessata e le condizioni previste dalla regolazione. In generale, più il blackout si prolunga oltre gli standard ammessi, più aumenta la possibilità di ottenere un accredito automatico. Questo rimborso serve a compensare il disagio del servizio interrotto, ma non copre necessariamente tutti i danni materiali subiti in casa.

Il risarcimento dei danni è un’altra cosa

Diverso è il caso di un frigorifero pieno di cibo da buttare, un computer danneggiato, una caldaia bloccata o un’attività commerciale costretta a fermarsi. Qui non basta dire che c’è stato un blackout: bisogna dimostrare che il danno è reale, quantificabile e collegato all’interruzione o a uno sbalzo di tensione.

Per questo è importante conservare tutto: foto, video, scontrini, fatture di riparazione, relazioni del tecnico, elenco degli alimenti deteriorati, eventuali comunicazioni del distributore e orari precisi del blackout. Più la documentazione è ordinata, più diventa possibile presentare una richiesta credibile.

A chi va chiesto il rimborso

Il reclamo va indirizzato al proprio venditore di energia, cioè la società con cui si ha il contratto in bolletta. Sarà poi il venditore a coinvolgere il distributore locale, che è il soggetto responsabile della rete elettrica e degli interventi tecnici sul territorio. È una distinzione importante: il fornitore vende energia e gestisce il rapporto commerciale, il distributore si occupa fisicamente della rete.

Nel reclamo bisogna indicare codice POD, intestatario della fornitura, indirizzo, data e fascia oraria del blackout, descrizione dei danni e documenti allegati. Meglio inviare tutto tramite canali tracciabili, come PEC, raccomandata o area clienti con ricevuta, evitando telefonate generiche che poi diventano difficili da provare.

Quando il rimborso può essere negato

La richiesta può essere respinta se l’interruzione dipende da cause eccezionali, eventi meteo estremi, guasti non imputabili al gestore, lavori programmati comunicati in anticipo o problemi interni all’impianto domestico. Anche l’assenza di prove può pesare: senza documenti, fatture o una relazione tecnica, il danno rischia di restare solo dichiarato.

Un altro punto delicato riguarda gli sbalzi di tensione. Se un elettrodomestico si rompe dopo il ritorno della corrente, può essere utile farlo controllare da un tecnico e chiedere una relazione che indichi la causa probabile del guasto. Non basta che il danno sia avvenuto “dopo” il blackout: bisogna sostenere che sia avvenuto “a causa” del blackout o del ripristino della corrente.

Cosa fare subito dopo un blackout

In caso di interruzione prolungata, il primo problema riguarda spesso frigorifero, freezer ed elettrodomestici: qui c’è una guida video spiega cosa fare durante un blackout in casa. Poi, una cosa da fare è annotare l’orario di inizio e fine dell’interruzione. Se il blackout riguarda più abitazioni o un’intera zona, può essere utile raccogliere testimonianze dei vicini o screenshot di segnalazioni ufficiali. Se ci sono alimenti deteriorati, meglio fotografarli prima di buttarli. Se un apparecchio non funziona più, conviene non smontarlo da soli e farlo verificare.

Per chi lavora con dispositivi sensibili o ha elettrodomestici costosi, può essere utile usare prese protette o gruppi di continuità, soprattutto in zone soggette a interruzioni frequenti. Non evitano ogni problema, ma riducono il rischio di danni da sbalzo.

La regola pratica

Oltre al reclamo, è utile anche sapere come prepararsi a un’interruzione più lunga: torce, power bank e scorte minime possono fare la differenza in caso di blackout totale.

Per concludere, il punto da ricordare è semplice: per il disagio da blackout prolungato può esistere un indennizzo automatico; per i danni concreti serve una richiesta documentata. Chi conserva prove, orari e fatture ha molte più possibilità di far valere le proprie ragioni.

Un blackout non dà sempre diritto a un rimborso, ma non va nemmeno accettato passivamente quando provoca danni reali. La differenza la fanno le prove e la tempestività: segnalare subito, documentare tutto e presentare un reclamo scritto sono i primi passi per capire se si può ottenere un risarcimento.