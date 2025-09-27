VIDEO
Cerca video
CONSIGLI 27 SETTEMBRE 2025

Cos’è il blanching, la sbollentatura per congelare il cibo

Stefania Bernardini

Stefania Bernardini

Giornalista e videomaker

Giornalista professionista dal 2012, ho collaborato con le principali testate nazionali. Scrivo e realizzo servizi TV di cronaca, politica, economia e spettacolo. Ho esperienze nella redazione di testate giornalistiche online e televisive e lavoro anche nell’ambito del social network.

Il blanching, in italiano chiamato anche sbollentamento, è un processo in cui un alimento, solitamente una verdura o un frutto, viene parzialmente cotto e poi raffreddato. Questa tecnica permette di mantenere la qualità del cibo più a lungo nel corso del tempo e viene usata, solitamente, prima di congelare il cibo.

Cos’è il blanching o sbollentamento

Con il blanching un alimento viene prima scottato in acqua bollente e, dopo un breve intervallo di tempo, rimosso e posto in acqua ghiacciata o posizionato sotto l’acqua corrente fredda. Questo processo è noto come shock termico o raffreddamento e interrompe il processo di cottura.

Lo sbollentamento è spesso utilizzato come trattamento prima del congelamento, della disidratazione o dell’inscatolamento di verdure o frutta per disattivare gli enzimi che ne modificherebbero la consistenza e farebbero appassire il tessuto.

L’inattivazione degli enzimi preserva il colore, il sapore e il valore nutrizionale del cibo. Il processo del blanching si compone di tre fasi: preriscaldamento, sbollentamento e raffreddamento.

I metodi di sbollentamento più comuni per verdure/frutta sono acqua calda e vapore, mentre il raffreddamento viene effettuato utilizzando acqua fredda o aria fredda.

Lo sbollentamento è utile inoltre per rimuovere i residui di pesticidi e la riduzione del carico microbico.

Quando e perché fare il blanching

Il blanching o sbollentatura è un processo utilizzato sia in cucina che come pretrattamento nell’industria alimentare. In entrambi i casi, il suo scopo principale è appunto quello di disattivare gli enzimi che causano l’imbrunimento, i cambiamenti di consistenza e i sapori sgradevoli.

Tra gli enzimi che causano il deterioramento di frutta e verdura ci sono la lipossigenasi, la polifenolossidasi, la poligalatturonasi e la clorofillasi. Catalasi e perossidasi sono comunemente utilizzate per determinare il successo della sbollentatura, poiché sono gli enzimi più resistenti al calore e responsabili della perdita di sapore, colore, consistenza e qualità nutrizionali durante la conservazione del prodotto.

Inoltre, quando mandorle o pistacchi vengono sbollentati, la buccia della frutta secca si ammorbidisce e può essere facilmente rimossa in seguito. La pelatura a vapore produce meno inquinamento ambientale e perdite di pelatura rispetto ai processi di pelatura chimica o manuale.

La sbollentatura è utile anche per migliorare la velocità di essiccazione e la qualità del prodotto, ridurre la carica microbica, rimuovere residui di pesticidi e tossici, aumentare l’estrazione di composti bioattivi, pulire le superfici, rimuovere semi danneggiati o corpi estranei, uccidere i parassiti e le loro uova e ridurre l’assorbimento di olio.

Bisogna fare attenzione ai tempi e alle temperature della sbollentatura che variano in base alle dimensioni, alla forma e alle caratteristiche dell’alimento da sottoporre a questo processo. Un blanching eccessivo può portare alla perdita di nutrienti e composti aromatici, nonché all’ammorbidimento dell’alimento.

Sbollentare a temperature o tempi inferiori a quelli raccomandati potrebbe non inattivare efficacemente tutti gli enzimi. Inoltre, ciò potrebbe anche causare il rilascio di più enzimi dal tessuto vegetale, causando una maggiore attività enzimatica complessiva e un deterioramento più rapido del prodotto.

Prima di procedere con questa tecnica per congelare al meglio i cibi, è bene considerare anche i possibili svantaggi. Sebbene la scottatura sia un processo termico, i tempi e le temperature non sono sufficienti per distruggere efficacemente tutti i microrganismi.

Un limite alla scottatura in acqua calda è la lisciviazione dei nutrienti idrosolubili e la degradazione dei composti termosensibili. Vitamine, minerali e altri composti idrosolubili, come proteine, zuccheri e composti aromatici, si diffondono dall’alimento nell’acqua, abbassandone la qualità complessiva.

RIMEDI SCIENZA
Cos’è il blanching, la sbollentatura per congelare il cibo
SUGGERITI
CONSIGLI
PIÙ VISTI VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Chiudi