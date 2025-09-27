Il blanching, in italiano chiamato anche sbollentamento, è un processo in cui un alimento, solitamente una verdura o un frutto, viene parzialmente cotto e poi raffreddato. Questa tecnica permette di mantenere la qualità del cibo più a lungo nel corso del tempo e viene usata, solitamente, prima di congelare il cibo.

Cos’è il blanching o sbollentamento

Con il blanching un alimento viene prima scottato in acqua bollente e, dopo un breve intervallo di tempo, rimosso e posto in acqua ghiacciata o posizionato sotto l’acqua corrente fredda. Questo processo è noto come shock termico o raffreddamento e interrompe il processo di cottura.

Lo sbollentamento è spesso utilizzato come trattamento prima del congelamento, della disidratazione o dell’inscatolamento di verdure o frutta per disattivare gli enzimi che ne modificherebbero la consistenza e farebbero appassire il tessuto.

L’inattivazione degli enzimi preserva il colore, il sapore e il valore nutrizionale del cibo. Il processo del blanching si compone di tre fasi: preriscaldamento, sbollentamento e raffreddamento.

I metodi di sbollentamento più comuni per verdure/frutta sono acqua calda e vapore, mentre il raffreddamento viene effettuato utilizzando acqua fredda o aria fredda.

Lo sbollentamento è utile inoltre per rimuovere i residui di pesticidi e la riduzione del carico microbico.

Quando e perché fare il blanching

Il blanching o sbollentatura è un processo utilizzato sia in cucina che come pretrattamento nell’industria alimentare. In entrambi i casi, il suo scopo principale è appunto quello di disattivare gli enzimi che causano l’imbrunimento, i cambiamenti di consistenza e i sapori sgradevoli.

Tra gli enzimi che causano il deterioramento di frutta e verdura ci sono la lipossigenasi, la polifenolossidasi, la poligalatturonasi e la clorofillasi. Catalasi e perossidasi sono comunemente utilizzate per determinare il successo della sbollentatura, poiché sono gli enzimi più resistenti al calore e responsabili della perdita di sapore, colore, consistenza e qualità nutrizionali durante la conservazione del prodotto.

Inoltre, quando mandorle o pistacchi vengono sbollentati, la buccia della frutta secca si ammorbidisce e può essere facilmente rimossa in seguito. La pelatura a vapore produce meno inquinamento ambientale e perdite di pelatura rispetto ai processi di pelatura chimica o manuale.

La sbollentatura è utile anche per migliorare la velocità di essiccazione e la qualità del prodotto, ridurre la carica microbica, rimuovere residui di pesticidi e tossici, aumentare l’estrazione di composti bioattivi, pulire le superfici, rimuovere semi danneggiati o corpi estranei, uccidere i parassiti e le loro uova e ridurre l’assorbimento di olio.

Bisogna fare attenzione ai tempi e alle temperature della sbollentatura che variano in base alle dimensioni, alla forma e alle caratteristiche dell’alimento da sottoporre a questo processo. Un blanching eccessivo può portare alla perdita di nutrienti e composti aromatici, nonché all’ammorbidimento dell’alimento.

Sbollentare a temperature o tempi inferiori a quelli raccomandati potrebbe non inattivare efficacemente tutti gli enzimi. Inoltre, ciò potrebbe anche causare il rilascio di più enzimi dal tessuto vegetale, causando una maggiore attività enzimatica complessiva e un deterioramento più rapido del prodotto.

Prima di procedere con questa tecnica per congelare al meglio i cibi, è bene considerare anche i possibili svantaggi. Sebbene la scottatura sia un processo termico, i tempi e le temperature non sono sufficienti per distruggere efficacemente tutti i microrganismi.

Un limite alla scottatura in acqua calda è la lisciviazione dei nutrienti idrosolubili e la degradazione dei composti termosensibili. Vitamine, minerali e altri composti idrosolubili, come proteine, zuccheri e composti aromatici, si diffondono dall’alimento nell’acqua, abbassandone la qualità complessiva.