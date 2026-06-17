Una rapina spettacolare: in meno di quattro minuti e con l’ausilio di un escavatore con benna, alcuni rapinatori hanno smontato il bancomat di una banca e sono fuggiti a bordo di un pickup.

Nel video, ripreso dalle telecamere di sorveglianza nei pressi della filiale della Nationwide di Ramsey, Cambridgeshire, si vedono arrivare un’auto, un pick-up e un escavatore. Dopo aver speronato più volte l’edificio, l’escavatore con la benna ha staccato il bancomat e lo ha messo sul pick-up.

Il gruppo ha poi abbandonato l’escavatore e si è allontanato con auto e pick-up, dopo aver completato il furto in meno di tre minuti.

Un furgone di un panificio, visto arrivare mentre i sospetti si davano alla fuga, non sarebbe stato coinvolto nell’incidente.

La polizia ha successivamente dichiarato di ritenere che l’escavatore sia stato rubato e le autorità stanno esaminando i filmati di tutte le telecamere di sorveglianza dell’area per provare a riconoscee e rintracciare i sospetti e le loro auto.

Video tratto da: IPA / KameraOne