Bloccato di notte nel caveau di una banca: il ladro è un pasticcione

Un giovane ladro di 24 anni è rimasto a lungo bloccato per buona parte di una notte in un caveau della filiale di UniCredit di Viale Certosa, a Milano.

È stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per liberarlo e per farlo sono state necessarie diverse ore. I pompieri sono stati chiamati intorno alle 21 e, per aprire il caveau, hanno dovuto forzare una cassaforte in cui si trovavano le chiavi.

È stato poi arrestato dai carabinieri del Nucleo Radiomobile per tentato furto aggravato il bengalese di 24 anni che si era introdotto nel caveau della banca senza poi riuscire ad uscirne.

I militari sono intervenuti perché il personale di vigilanza privata, tramite il sistema di videosorveglianza, aveva rilevato la presenza all’interno del caveau di un uomo, impegnato nel tentativo di forzare le cassette di sicurezza.

Dalle prime verifiche è emerso che era entrato nell’istituto di credito durante l’orario di apertura ed era riuscito a raggiungere i locali del caveau. Peccato per lui che si sia dimenticato di uscire in tempo…